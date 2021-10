A Cuirone la Festa del pane: viene riacceso l’antico forno

Un sabato di festa a Cuirone di Vergiate per la tradizionale Festa del Pane. L’antico forno è tornato ad accendersi e in molti hanno partecipato all’evento che prevede una serie di iniziative legate al pane, alle sue ricette millenarie, in particolare quella del pane di Angera, e di semi antichi.

L’antico forno è stato riacceso dopo lungo tempo, nella giornata di mercoledì per poter essere pronto a sfornare il pane per tutto il giorno di oggi. La prima pagnotta, di segale, è stata sfornata questa mattina intorno alle 9 e 30.

L’Antico Forno si trova in via San Materno a Cuirone e il ricavato della manifestazione servirà per raccogliere offerte per enti e associazioni del territorio.