Dal Mercato alla Galleria Manzoni a Varese: La settimana del candidato Bianchi comincia con decoro e sicurezza

Il volantinaggio al mercato del lunedì in piazza Repubblica, poi un passaggio in una zona sempre critica li vicino, la galleria Manzoni, che negli anni si è vista svuotare delle realtà commerciali.

Così è iniziata la settimana per Matteo Bianchi, candidato del centrodestra che si sta giocando il ballottaggio con il candidato del centrosinistra Davide Galimberti.

Proprio da uno degli esercizi della Galleria, il caffè AG, il candidato ne approfitta per ricordare le sue proposte per la sicurezza e contro il degrado, partendo da una proposta “in vista” già dal primo turno: lo spostamento degli uffici comunali nella caserma Garibaldi. «Questa proposta vuole innanzitutto portare gente perbene in una zona degradata. Perchè quando si lascia una zona vuota nella città questa viene inevitabilmente riempita da malintenzionati. La presenza dei dipendenti del comune permetterà di riappropriarsi di quel pezzo di città». Insieme a quel ritorno, Bianchi propone «Che la polizia locale non sia relegata in un “gabbiotto” messo in fretta e furia, ma sia anch’essa ospitata nella Caserma Garibaldi».

«Penso anche ai presidi nei quartieri, che dovranno essere caratterizzati dalla polizia locale, e per questo penso a una assunzione di nuovi agenti che possano presidiare non il centro ma i quartieri e i punti caldi della città»

Tra i quartieri visti e per cui Bianchi promette attenzione, c’è «Piazza De Salvo, che ho visto già al primo turno, piazzetta che grida vendetta perchè è mal tenuta, ed è esempio delle cose che non funzionano: un luogo di cui vogliamo prenderci cura».

Con lui il leader di Varese Ideale, Giacomo Cosentino, che ha ribadito come «Per la coalizione il tema della sicurezza è prioritario. I varesini devono tornare a camminare nelle strade in maniera serena – ha spiegato il consigliere regionale – Per questo apprezzo la proposta di potenzialmento della polizia locale, ma anche l’attenzione al decoro: dove c’è abbandono c’è insicurezza, e quindi oltre a piazza De Salvo aggiungo la scuola Canziani al Montello, e l’istituzione di una squadra antidegrado comunale che intervenga in situazioni di difficoltà».

«Negli ultimi 5 anni abbiamo visto una crescente tendenza del degrado verso il centro di Varese: piazza Repubblica, via Como, via XX Settembre – ha sottolineato infine il commissario cittadino della lega Cristiano Angioy – ben venga quindi il ritorno del concetto di amministrazione decentrata per allargare il decoro anche nei quartieri e oltre ili centro città».