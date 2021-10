Dal nylon biodegradabile alla maniglia sanificabile. Le 12 startup varesine al Premio Cambiamenti 2021

Sono dodici le startup varesine che hanno superato la prima selezione per l’edizione 2021 del Premio Cambiamenti di Cna. Le aziende varesine hanno ricevuto un primo riconoscimento da Cna Varese: l’iscrizione gratuita all’associazione di categoria per il 2021 e 2022 a cui si aggiunge un appuntamento di mentoring per valutare l’adeguatezza del loro business plan. (nella foto da sinistra: Roberta Tajé, direttore di Cna Varese, e il presidente Luca Mambretti)

LE DODICI SOCIETÀ CHE HANNO PASSATO LA PRIMA SELEZIONE

Innova Fabrics di Busto Arsizio – Ha per oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di tessuti e di articoli tessili innovativi ad alto contenuto tecnologico e completamente riciclabile. Realizzano tessuti in nylon e poliestere per il nuovo fashion e l’abbigliamento tecnico sportivo da bottiglie o scarti della lavorazione del nylon. Tra i tessuti ideati, anche un tessuto di nylon che si degrada nella natura come i tessuti naturali, in massimo 3-4 anni.

ProGrade srl di Cislago – È una società che sviluppa, produce e commercializza un innovativo sistema di sicurezza per la scalata, un dispositivo che gestisce in automatico tutti gli aspetti della sicurezza durante l’arrampicata in palestra. In poche parole il primo autobelay (auto sicurezza) per lead climbing. In pratica sostituisce il “compagno di cordata” necessario per effettuare le scalate indoor in sicurezza.

TPD S.R.L. unipersonale di Gemonio: ha realizzato un computer per il settore del tiro a segno con armi da fuoco, archi, balestre che rileva tutti i dati del tiro permettendone l’analisi. Il meccanismo, che si applica direttamente sulle armi sportive, punta a migliorare le prestazioni degli atleti delle specialità di tiro, sviluppando strumenti tecnologici capaci di rilevare tutti gli aspetti critici e dare un analisi dei risultati degli allenamenti.

Jungler di Malnate: ha realizzato un marketplace che permette di mettere in contatto aziende e influencer in un’unica piattaforma per realizzare campagne di influencer marketing valutabile secondo la performance e garantendo perciò risultati certi in termini di traffico.

Optimon srl di Tradate: si occupa della progettazione, sviluppo e realizzazione di dispositivi elettronici con ricaduta nel settore dell’Internet of Things. Grazie ai dispositivi realizzati, gli oggetti a cui vengono applicati sono in grado di comunicare a distanza informazioni relative al loro stato, parametri ambientali o eventi subiti. Tra le prime applicazioni quello dello “smart bin”, il cestino intelligente, che è in grado di comunicare alla azienda di gestione rifiuti quando è pieno e da svuotare.

Trust Code Archivi srl di Tradate: ha per oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un software di gestione degli archivi cartacei. Con un metodo che unisce software di archiviazione e strumenti robotizzati ed antropomorfi, permette l’organizzazione razionale di archivi anche complessi e la consultazione degli archivi fisici, con prelievo dei documenti ricercati da parte dei robot-segretari.

5Social di Varano Borghi: Nasce come ecosistema digitale, hub di incontro domanda e offerta per problemi sociali, in particolare del trasporto sociosanitario. Si tratta di una piattaforma sharing, ancora in costruzione che si chiama “Agile”: una sorta di “Uber dei trasporti di ambulanza” che vuole aiutare la gestione delle prenotazioni dei trasporti sanitari, dominati dal volontariato. Il servizio non funzionerà a percentuale, ma con una commissione a carico dell’utente finale in cambio della gestione della parte finanziario-logistica del servizio, sgravando gli operatori dalla parte più burocratica del servizio di assistenza.

Blu Innovation srl di Varese: società di recentissima costituzione (2021) , si occupa dello sviluppo e commercializzazione di PureGrip, una maniglia sanificabile ad ogni uso che si aggancia in maniera amovibile a vari oggetti o porte o componenti vari del bagno pubblico cosi da poterli toccare solo tramite quell’unica maniglia e che, alla fine dell’uso, può essere gettata in un cesto per la sanificazione, senza che venga toccata dall’utente seguente.

Itinera di Varese – È un’applicazione che nasce con l’idea di semplificare ed automatizzare la pianificazione e la prenotazione di tutti gli aspetti relativi ad un viaggio: dai servizi di mobilità, ai pernottamenti, alle attività. In media, per effettuare un viaggio, vengono effettuate visite a 38 siti differenti, lo scopo di Itinera è quello di ridurle ad una sola. Selezionando la destinazione, il budget, la durata del viaggio, ed i propri interessi, all’utente verranno forniti vari itinerari personalizzati tra cui scegliere, generati automaticamente a seconda dei parametri inseriti. Una volta completata la scelta dell’itinerario, sarà possibile per l’utente procedere alla prenotazione, dalla stessa unica app di tutti i servizi selezionabili, come servizi di mobilità, pernottamenti, biglietti per attrazioni turistiche, servizi di ristoro, guide turistiche, ed assicurazione viaggio.

Re-sign Società Benefit Srl di Varese: gestisce una piattaforma web per l’incontro di domanda e offerta di materiali da costruzione di recupero. La piattaforma raccoglie annunci per lo scambio di materiali e componenti di seconda mano. La piattaforma è ha anche un hub per i professionisti del riuso per fare rete e promuovere la propria attività e un luogo di scambio di idee per il riuso di materiali in edilizia.

Splitty Pay srl di Vergiate: è una società che offre soluzioni di pagamento alternative dedicate all’e-commerce: permette all’utente di effettuare rateizzazioni minime (in tre rate soltanto) accollandosi al posto del venditore la gestione del credito e la valutazione del rischio.

D-Design di Varese: è un social network dedicato all’arredamento, dove gli utenti possono fornire e trarre ispirazioni concrete per arredare ogni spazio. Tutti i contenuti dell’app sono generati dagli utenti, come per la piattaforma Pinterest. Il valore aggiunto di D-Design è dato dal fatto che si concentra sulla micro-piccola artigianalità italiana offrendole uno strumento digitale, per valorizzare il passaparola commerciale digitale, senza bisogno di profilazione o registrazione.