“Dalla tragedia della deportazione alla prima Repubblica”: corso di aggiornamento di storia con Anpi Luino

Sono quattro gli appuntamenti che la Presidenza del Comitato provinciale di Varese dell’Anpi e della sezione Anpi di Luino, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese, propongono. L’attività, patrocinata dai Comuni di Cunardo, Germignaga, Luino e dalla Comunità Montana Valli del Verbano, vede inoltre la collaborazione dell’associazione Amici del Liceo di Luino e dell’I.S.I.S Città di Luino.

Il corso è gratuito e aperto a tutti, non solo ai docenti, e si propone di fornire una visione prospettica sul periodo postbellico, analizzando i semi dell’ideologia fascista rimasti temporaneamente ibernati dopo la Liberazione, ma esplosi come mine devastanti nella società italiana della prima Repubblica.

« Anni di piombo vengono, infatti, definiti quegli inattesi rigurgiti nazifascisti che, attraverso ricorrenti attentati terroristici, diffusero un senso di insicurezza e di panico nelle nostre città. Un drago dalle sette teste che la democrazia non è riuscita a debellare e che continua in forme diverse a rinascere come la mitica araba fenice dalle proprie ceneri. Da qui la necessità di una seria analisi delle strategie messe in atto dai movimenti neofascisti e neonazisti per camuffarsi da paladini dei diritti umani e da difensori delle classi subalterne. Solo una solida coscienza critica, supportata da un’approfondita preparazione storica, potrà costituire l’antidoto contro i nazionalismi alla costante ricerca di una facile affermazione», raccontano gli organizzatori del corso.

Agli insegnanti che vi aderiranno inoltre, verrà riconosciuto un attestato di partecipazione in base al vigente protocollo ANPI-MIUR.

Le iscrizioni si chiuderanno mercoledì, 27 ottobre e la prima lezione si terrà sabato 30 ottobre alle ore 16.00 presso l’ex colonia Elioterapica di Germignaga in via Bodmer, 20.

Come iscriversi: mandare una mail a anpivarese@tiscali.it indicando in oggetto “Corso di storia” e precisare Nome, Cognome, telefono e, per i docenti, l’istituzione di appartenenza.

PROGRAMMA

Sabato 30 ottobre 2021 – dalle 16:00 alle 18:00

“Dall’inchiostro delle leggi al sangue delle vittime: i meccanismi di ‘normalizzazione’ del Male nelle politiche dell’Asse” con il professore Andrea Bienati

Sabato 6 novembre 2021 – dalle 16:00 alle 18:00

“La prima Repubblica e gli anni Sessanta: dal ‘miracolo’ alla strategia della tensione” con il professore Antonio Maria Orecchia

Sabato 13 novembre 2021 – dalle 16:00 alle 18:00

“La prima Repubblica e gli anni Settanta: gli ‘anni di piombo’, il terrorismo e la risposta della Democrazia” con il professore Antonio Maria Orecchia

Sabato 20 novembre 2021 – dalle 16:00 alle 18:00

“1960-1969”: Formidabili quegli anni?” con la professoressa Renato Ballerio