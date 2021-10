Davanti al tribunale di Varese un nuovo presidio in solidarietà di Mimmo lucano

Sabato 9 ottobre, dalle 10, davanti al Tribunale di Varese, è stata organizzata una manifestazione di solidarietà e sostegno a Mimmo Lucano e per il “modello Riace”.

«La condanna a 13 anni a Mimmo Lucano è una sentenza politica e una vergogna civile, la punta dell’iceberg di una crescente criminalizzazione della solidarietà verso i migranti e i rifugiati – spiegano gli organizzatori – Sotto la veste del “favoreggiamento dell’immigrazione clandestina” si sono moltiplicati in questi ultimi anni i procedimenti inquisitori contro chi si dimostra semplicemente solidale verso altri esseri umani, dalle ong che operano per i salvataggi in mare alle tantissime inchieste (le procure di Ragusa e Roma su tutte) che spesso colpiscono soprattutto altri migranti anche solo per aver offerto un letto a un connazionale senza documenti appena sbarcato e restano invisibili».

Per questo «Mobilitarsi contro questa assurdità autoritaria e xenofoba è parte della resistenza alla disumanizzazione e all’abbrutimento della cultura sociale e politica di questo paese».