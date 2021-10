Minaccia la madre con un coltello. Diciannovenne di Busto Arsizio in manette

Quando sono arrivati, chiamati dai vicini, i Carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio hanno trovato una casa a soqquadro e un giovane con un coltello in mano che inveiva contro la madre. Per il giovane, nella notte tra lunedì e martedì, sono scattate le manette per tentata estorsione e il trasferimento in carcere, poco prima che la situazione potesse degenerare.

Il ragazzo, un bustese classe 2002, pretendeva dal genitore soldi forse per l’acquisto di stupefacenti ma la madre si è opposta alla richiesta. Di fronte al rifiuto il ragazzo ha dato sfogo alla sua rabbia danneggiando la casa e minacciando ripetutamente la donna di morte, brandendo una lama.

Il rumore causato dal 19enne nel palazzo ha convinto i vicini a chiamare il 112 e da qui l’intervento provvidenziale degli uomini dell’Arma. Per il giovane è previsto oggi l’interrogatorio di convalida.