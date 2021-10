Dieci gruppi di protezione civile nel Varesotto si aggiudicano i 325mila euro del bando regionale

Con lo stanziamento di 5 milioni di euro messi a bando, Regione Lombardia ha finanziato, 87 gruppi comunali e 62 associazioni per l’acquisto di nuovi mezzi e attrezzature da destinare ai volontari di Protezione Civile. In provincia di Varese sono 10 gli enti beneficiari dei contributi regionali per un importo totale di oltre 325 mila euro.

Ecco le domande ammesse e finanziate in provincia di Varese:

Varese, gruppo Comunale di Protezione Civile. Contributo finanziato 35.280 euro per l’acquisto di Pick Up.

Vedano Olona, gruppo Comunale di Protezione Civile. Contributo finanziato 25.144,20 euro per l’acquisto di cippatrici carrellate.

Uboldo, gruppo comunale di Protezione Civile. Contributo finanziato 33.214,50 euro per l’acquisto di piccoli mezzi d’opera.

Castiglione Olona, gruppo Comunale di Protezione Civile. Contributo finanziato 31.622,40 euro per l’acquisto di Pick Up.

Cairate, gruppo Comunale di Protezione Civile. Contributo finanziato 33.075,01 euro per l’acquisto di Pick Up.

Olgiate Olona, gruppo Comunale di Protezione Civile. Contributo finanziato 33.763,50 euro per l’acquisto di Pick Up.

Malnate, gruppo Comunale di Protezione Civile. Contributo finanziato 33.264,00 euro per l’acquisto di Pick Up.

Lonate Ceppino, gruppo Comunale di Protezione Civile. Contributo finanziato 31.545,00 euro per l’acquisto di Pick Up.

Besano, N.M.P.I. Nucleo Mobile di Pronto Intervento ODV. Contributo finanziato 32.425,20 euro per l’acquisto di furgoni.

Brinzio, ANA Sezione di Varese. Contributo finanziato 35.986,95 euro per l’acquisto di piccoli mezzi d’opera.