“Siamo in difficoltà, ci serve pane secco per i 500 animali che ospitamo!” L’appello di Rifugio Animali Felici di Brissago

“Salvaguardare la vita animale in tutte le sue forme, accogliendo, quando possibile, ogni animale in difficoltà. Crediamo che se si decide di accogliere animali, bisogna garantirgli, una vita dignitosa, soddisfando i loro precisi bisogni motori, alimentari e salutari. Crediamo che l’animale vada rispettato in tutte le sue forme per questo ci battiamo perché lo sfruttamento dell’animale, venga fermato in tutte le sue forme. Crediamo che un’alimentazione sana ed equilibrata sia importante, per questo scegliamo per i nostri animali, l’alimentazione più appropriata e di qualità e ovviamente tutto questo comporta costi aggiuntivi al normale mantenimento. Crediamo che il nostro operato non debba solo avere lo scopo di salvare animali in difficoltà, sofferenti o che fronteggiano la morte, ma deve anche far sì che la mentalità comune cambi, in favore dei più indifesi e sofferenti.