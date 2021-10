Dolcetto o scherzetto? Per la Pro Patria contro la Giana sarà una partita “piena di difficoltà”

«Una partita piena e irta di difficoltà» così, alla vigilia di Giana Erminio-Pro Patria, il mister dei tigrotti Luca Prina descrive la dodicesima del Girone A di Serie C di domani, domenica 31 ottobre, ore 17:30.

Nel pomeriggio che precede la notte di Halloween allo Stadio “Città di Gorgonzola” andrà in scena una vera e propria partita da “dolcetto o scherzetto”. Raggiungere il sesto risultato utile consecutivo sarebbe infatti il dolce premio meritato dei tigrotti della Pro, che registrerebbero un ottobre da imbattuti, ma, come insegna la festa della zucca, il pericolo è sempre dietro l’angolo, specie in uno sport così episodico come il calcio. E la Giana, senza gioie dal 29 settembre, giorno a cui risale anche l’ultima sconfitta dei bustocchi, non vede l’ora di fare lo scherzetto e dal terzo ultimo posto riagguantare a 13 punti i bianco-blu aggiudicandosi lo scontro diretto.

D’altronde un primo scherzetto è già stato messo a segno dal destino, tutt’altro che clemente con i tigrotti quando si tratta del bollettino medico: Alessandro Piu, miglior realizzato in questo momento, non sarà della partita. Per l’ex Empoli lesione di secondo grado del vasto laterale della coscia destro rimediata domenica scorsa allo Speroni in occasione dello scontro contro Tintori che ha causato il rigore poi realizzato dallo stesso Piu.

«Domani sarà una battaglia e dovremo dimostrare di saper far battaglia per portare a casa un risultato – ha commentato Prina nella conferenza stampa prepartita di oggi, sabato 30 -. La Giana è una squadra difficile da affrontare, capace di difendere bene e di reparto, hanno piena consapevolezza del fatto che attraverso una grande fase difensiva possono ottenere dei risultati anche al di là del periodo più o meno buono, che può succedere a tutte le squadre».

Una “falsa terzultima”, così il mister definisce i biancoazzurri di Gorgonzola: «Abbiamo grande rispetto e piena consapevolezza. Domani sarà un ulteriore banco di prova per dimostrare che siamo sulla strada giusta – sottolinea Prina -. Andremo con l’obiettivo di fare una prestazione importante, cercando di tenere la porta inviolata che è la base di partenza per ottenere un risultato importante». Dato sensibilmente migliorato rispetto all’inizio della stagione, nonostante i tre gol concessi negli ultimi 180 minuti.

Come già sottolineato, la statistica vuole che l’ultima sconfitta dei Tigrotti coincida con l’ultima vittoria della Giana, ma Prina non guarda a dati e scaramanzie, preferendo ancora una volta l’atteggiamento pragmatico richiesto anche sul campo alla squadra, fatto di lavoro, lavoro e ancora lavoro: «Sono sempre più convito che questa squadra abbia margini di crescita, il lavoro che facciamo non può fare altro che migliorare quanto fatto di buono. Cosa portiamo a casa del tour-de-force contro Suditirol, Legnago e Pro Vercelli? Le tre partite ci lasciano prima di tutto punti importanti, così come la consapevolezza di essere in crescita e la convinzione che il lavoro da fare è ancora lungo e soprattutto quotidiano. Ogni partita pone infatti difficoltà enormi e serve la capacità di saper interpretare ogni partita secondo le caratteristiche dell’avversario, come domani con la Giana».

Parola d’ordine del mese d’ottobre, segnato dalla crescita di performance dei tigrotti, è dunque equilibrio: «L’equilibrio, che ci ha permesso di migliorare rispetto alle prestazioni di inizio anno, è dato da tanti momenti della partita: c’è un equilibrio tra i reparti, quello delle transizioni, in fase d’attacco, di possesso, e il posizionamento difensivo. L’equilibrio è fatto di costante allenamento i cui risultati emergono alla domenica».

DIRETTA VN – La diretta dell’incontro è già iniziata su VareseNews (LEGGI QUI). Come sempre potrete partecipare al nostro liveblog commentando in tempo reale la sfida o interagendo con l’hashtag #DirettaVn sui social.

GLI ARBITRI – Sarà William Villa della Sezione di Rimini ad arbitrare Giana Erminio – Pro Patria. A completare la terna, gli assistenti Giacomo Bianchi della Sezione di Pistoia e Federico Linari della Sezione di Firenze. Quarto Ufficiale Alessandro Cutrufo della Sezione di Catania.