Domenica 10 ottobre la presentazione della guida “Ciclopasseggiando in Valle Olona”

Dopo il rinvio causato dal maltempo è finalmente venuto il momento di accendere i riflettori sulla guida “Ciclopasseggiando in Valle Olona”. L’appuntamento è dunque per domenica 10 Ottobre 2021 ore 16, presso Calipolis a Fagnano Olona.

In questa nuova edizione contenuti e grafica sono stati aggiornati seguendo le indicazioni dei primi lettori e per adeguarsi alle variazioni degli ultimi anni. Inoltre, l’apprezzamento della prima edizione ha reso possibile trovare contributi tra le aziende del territorio per aumentare la tiratura disponibile e diminuire al tempo stesso il prezzo di copertina.

In particolare, è stato completamente riscritto l’itinerario di Olgiate Olona. Grazie al paziente lavoro di Dario Crespi, ora anche il paese del Medio Olona può contare su un percorso in grado di portare alla scoperta di tutti i luoghi caratteristici.

Tutte le altre novità sono spiegate in questo articolo.