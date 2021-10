Domenica 10 ottobre a Villa Toeplitz verrà piantato “l’albero della speranza”

Domenica 10 ottobre alle ore 15 presso Villa Toeplitz, la sezione varesina dell’associazione internazionale Religions for Peace ha organizzato l’evento “ L’Albero della Speranza”, con il patrocinio del Comune di Varese. In passato, l’associazione si è fatta promotrice dell’organizzazione della Marcia Interreligiosa per la Pace.

Le comunità religiose si riuniranno per piantare un albero, segno di speranza comune, e durante la cerimonia si svolgeranno preghiere per le vittime della pandemia, delle guerre e delle migrazioni.

Parteciperanno la Comunità Buddisti Soka Gakkai, i Buddisti a indirizzo Tibetano, la Comunità Ahmadiyya, la Comunità Bahà’ì, la Comunità Musulmana di Varese, i Cristiani (Chiesa Cattolica, Chiesa Evangelica Battista di Varese, Chiesa Evangelica Ecumenica di Ispra, Chiesa Metodista di Luino, Chiesa Ortodossa Rumena di Varese, Chiesa Ortodossa Russa di Varese), e l’ Unione Induista di Milano.

Durante la cerimonia verrà presentata una performance artistico-canora a cura degli alunni della scuola primaria Maria Ausiliatrice di Varese.

L’evento si svolgerà anche in caso di pioggia.

L’associazione internazionale Religions for Peace ha ricevuto quest’anno il premio europeo Pro-Humanitate, nell’ambito dell’Award European Culture Prize 2021.