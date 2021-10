Una domenica alla Fonderia delle Arti di Malnate con i nuovi corsi e una merenda per tutti i bambini

Si torna ad incontrarsi e torna anche la voglia di creare insieme qualcosa di bello. E’ tempo di nuovi corsi e nuove idee anche alla Fonderia delle Arti di Malnate, l’associazione artistica e culturale che da anni propone per adulti, ragazzi e bambini interessanti percorso di avvicinamento al disegno, alla pittura e alla scultura.

Domani, domenica 10 ottobre, l’associazione presieduta da Pippo Delia propone un’intera giornata di open day per conoscere le nuove proposte: «Questo periodo che la pandemia ci ha fatto vivere, ci ha mostrato quanto è difficile stare fermi e quanto è importante importante mantenere attivo non solo il corpo ma anche la mente e lo spirito. Per questo la Fonderia riparte con tantissimi corsi, molti nuovi, tutti mirati all’artigianato, alle attività creative per i più piccoli, alla musica e al canto e tanto altro».

L’open day si terrà nella bella sede della Fonderia, all’interno del castello del Parco Primo Maggio (in via Savoia 10) , e dalle 10 alle 18 permetterà di conoscere tutti i corsi tradizionali e le nuove proposte, con i maestri e le maestre dell’associazione a cui chiedere ogni informazione. E nel pomeriggio ci sarà una golosa sorpresa per tutti i bambini.

«I corsi di arte e artigianato artistico sono una bella occasione per imparare a creare e a scoprire nuove energie attraverso l’espressione di sé nella realizzazione artistica – spiegano Pippo Delia e i suoi collaboratori – E’ divertente, si incontrano nuove persone e attraverso la creatività si possono scoprire nuovi percorsi e linguaggi, a qualunque età».

Per cooscere tutte le novità e gli appuntamenti della Fonderia delle Arti di Malnate potete andare sul sito o seguire la pagina Facebook dell’associazione