Doppio debutto lonatese in A1: le pallavoliste Nerbino e Paulon convocate da Uyba

A pochi giorni di distanza, due promettenti pallavoliste di Lonate Pozzolo sono state convocate dalla Uyba per giocare in A1: Nadia Cerbino e Giorgia Paulon.

Cerbino, che gioca nella formazione under 14 della Uyba, è stata convocata per la prima volta nella massima serie per la partita di mercoledì 20 ottobre, mentre Paulon, anche lei in forza alla squadra under 14, ha partecipato alla partita di domenica 24 ottobre.

Le due giovani sportive – a cui sono andati i complimenti dell’amministrazione guidata da Nadia Rosa – sono una grande soddisfazione per la società lonatese di pallavolo, che si dimostra fucina di grandi talenti.

Entrambe giovani promesse cresciute nella squadra di pallavolo Lonate Pozzolo, dove hanno mosso i primi passi con il minivolley, le due giocatrici sono state convocate dal coach Marco Musso per essere a disposizione nelle partite di serie A1, nell’ambito del progetto che vede valorizzare le giovani che si contraddistinguono durante gli allenamenti settimanali.