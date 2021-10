Due giovani denunciati per aver tentato un furto nella palazzina abbandonata di via Dante

Due giovani pregiudicati italiani, di 17 e 20 anni, sono stati denunciati dai poliziotti della squadra volante di Varese. I due, lunedì 18 ottobre, sono stati individuati mentre tentavano un furto all’interno di un palazzo in via Dante a Varese.

I giovani erano riusciti ad entrare negli appartamenti, ignari però del fatto che il palazzo, da loro scelto per il furto, è ormai da tempo sotto i riflettori degli equipaggi delle Volanti, grazie anche alle numerose segnalazioni di bivacchi al suo interno, pervenute dai cittadini residenti in quella via.

I due, infatti, sono stati sorpresi dagli agenti pochi minuti dopo essere entrati in azione e successivamente sono stati accompagnati presso gli Uffici della Questura dove, terminati gli accertamenti del caso, sono stati deferiti alla competente A.G. per il reato di tentato furto in abitazione in concorso.

Gli appartamenti del palazzo in cui si sono intrufolati i due ladruncoli, pur essendo in atto disabitati, sono risultati comunque arredati da mobili contenenti diversi oggetti datati e di modico valore.