Due infortuni sul lavoro, primo giorno di green pass e le elezioni nel podcast del 15 ottobre

Le principali notizie di venerdì 15 ottobre

Due gravi incidenti sul lavoro sono avvenuti nella giornata di venerdì 15 ottobre. Il primo a Nerviano in un cantiere edile dove un operaio di 44 anni è precipitato da un’impalcatura da un’altezza di 4 metri. Trasportato in ospedale a Legnano le sue condizioni sono gravi. Nel pomeriggio sempre a Nerviano, a soli due chilometri di distanza, un uomo di 66 anni è rimasto folgorato in una cabina elettrica riportando ustioni al volto e alle arti superiori. Le sue condizioni sono state definite gravissime

Un uomo di 40 anni è stato arrestato con l’accusa di aver colpito una donna di 78 anni . Dalle indagini è emerso che la presunta rapina all’origine della caduta della donna, che nei ha provocato danni serissimi e uno stato vegetativo, era in realtà una reazione violenta abituale dell’uomo che aveva soggiogato l’anziana costringendola in uno stato di prostrazione.

Primo giorno di green pass nei luoghi di lavoro. i convogli di Trenord sono stati regolari, nessuna segnalazione particolare sul servizio di tram, bus e metrò a Milano. Anche a Malpensa situazione tranquilla. Alcuni presìdi di protesta nella mattina sono stati segnalati nel capoluogo lombardo.

Weekend elettorale nel capoluogo varesino. Chiamati al voto i cittadini che devono scegliere tra il candidato di centro destra Matteo Bianchi e il sindaco uscente che si ripresenta sostenuto dal cnetro sinistra Davide Galimberti. Si vota nelle giornate di domenica e di lunedì sino alle 15 dopo inizierà subito lo spoglio dei voti. e in serata si sarà il nuovo sindaco di Varese

La pasticceria Pirola nuovamente nel mirino dei ladri. Ignoti si sono introdotti durante l’orario di chiusura newi locali della pasticceria di via Verattipoirtando via i contanti custoditi nella cassa. Già nel 2018, il locale era stato visitato nella notte tra il 6 e il 7 dicembbre. I ladri avevano sottratto l’incasso di 350 euro.

Potete ascoltare il podcast sulle piattaforme Spreaker e Spotify