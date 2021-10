Due premi in una settimana per la varesina Claire Nesti: la lirica ha una nuova stella nella città giardino

(Nella foto con Simona Marchini, tra i giurati di uno dei due premi)

Claire Nesti ha cominciato a cantare da piccola, nei cori dei bambini, spinta dalla scuola e dai genitori. A dieci anni ha cominciato a cantare in un coro nel paese dove è cresciuta in provincia di Pistoia, in Toscana e a dodici ha cominciato a studiare avviamento all’opera con Elena Cecchi Fedi, che ha saputo portare avanti la sua voce in modo sano e corretto.

Nel 2008 ha cominciato a studiare con Mayumi Kuroki e Nicola Mottaran, con i quali è rimasta per nove anni ed è passata dall’amatoriale al semiprofessionista, fino al professionismo vero e proprio. Si è laureata in conservatorio a Firenze e adesso sta studiando con Luisa Maragliano, importante soprano degli anni ’50, ’60 e ’70.

Ora, dopo tanti anni di studio, in una sola settimana ha vinto due importanti premi nel panorama del canto lirico: al XI Concorso Lirico Internazionale “Città di Pienza”, con il primo premio assoluto Premio Audizione Teatro Carlo Felice e al III Concorso Lirico internazionale “Giulio Fregosi” di Voghera, con il Premio Concerto “Simon Boccanegra”.

«Ho dedicato tutta la mia vita allo studio della musica e del canto in più forme – racconta – Il riconoscimento sta arrivando adesso soprattutto perché adesso ho l’età giusta per poter sviluppare il mio repertorio. Vincere questi premi significa che dopo vent’anni di studio sono arrivata ad un momento in cui posso dire “ci sono, esisto anche io in questo mondo enorme”, perché la lirica è un mondo enorme. Vuol dire anche che mi si riconosce qualcosa. Il mio primo pensiero quando canto è quello di far emozionare il pubblico, di far vivere il personaggio. Cerco di emozionare, di far capire agli altri cosa racconta e chi è quel personaggio. E vincere questi premi significa che qualcosa agli altri è arrivato».

Le prossime sfide di Claire Nesti saranno il Concerto della masterclass del M° Scardovi sabato 30 ottobre a palazzo Spinola di Genova, il Concerto della Classe di Luisa Maragliano il 12 dicembre all’auditorium Saffi di Genova Val Bisagno e il primo concerto lirico dopo il terremoto al Concerto all’Auditorium di Amatrice il 19 dicembre organizzato dall’Associazione Mettiamoci all’Opera di Marco Sizzi.