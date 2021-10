Dura solo due giorni la chiusura del centro di Ligornetto: stop del tribunale federale

La chiusura al transito delle auto nelle ore di punta del passaggio dei frontalieri nel centro di Ligornetto è stata sospesa dal tribunale federale di Losanna.

Lo ha comunicato oggi lo stesso Municipio di Mendrisio (di cui fa parte Ligornetto).

“Il Municipio di Mendrisio informa di avere ricevuto, in data odierna, comunicazione da parte del Tribunale Federale di Losanna lasciante intendere che la chiusura parziale al traffico di transito nel nucleo di Ligornetto è da sospendere fintanto che la suddetta Autorità giudicante non si sarà espressa in merito alla richiesta del conferimento dell’effetto sospensivo inoltrata a suo tempo dal Comune di Stabio”

La posa della nuova segnaletica da parte degli organi di Polizia comunale è stata immediatamente bloccata e le rispettive demarcazioni saranno coperte al più presto. Il transito nel nucleo di Ligornetto avviene dunque nuovamente sulla base della segnaletica preesistente (senza limitazioni a fasce orarie). Allo stesso modo, sono momentaneamente sospese le valutazioni relative alle richieste di deroga alla nuova segnaletica giunte finora al Municipio.

Qui sotto l’articolo che annunciava il provvedimento: