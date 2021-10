Elezioni a Caronno Pertusella, il centrodestra: “Faremo un’opposizione costruttiva”

Sarà Marco Giudici, sindaco uscente e candidato del centrosinistra, il sindaco di Caronno Pertusella per i prossimi cinque anni.

Sono stati infatti 3.065 i caronnesi che domenica 17 e lunedì 18 ottobre gli hanno riconfermato la fiducia, il 53.67% dei voti espressi, contro i 2.646 elettori che hanno invece scelto la lista di centrodestra guidata da Valter Galli, che ha raccolto quindi il 46.33% dei voti.

Alla coalizione di centrodestra di Valter Galli non è quindi bastato l’apparentamento con la lista di Antonio Persiano Uniti per Caronno Pertusella e Bariola, per superare la coalizione del candidato sindaco del centrosinistra, che distanza la lista avversaria di 419 voti.

19 le schede bianche, 99 quelle nulle e 1 scheda contestata, per un totale di 5.830 elettori che si sono recati alle urne, il 41.03% degli aventi diritto (14.208 votanti).

I commenti a caldo al risultato elettorale dalla sede del centrodestra:

VALTER GALLI, CANDIDATO SINDACO DEL CENTRODESTRA

«Le aspettative erano diverse, è un risultato che non ci aspettavamo, però la democrazia vince. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare e siamo sereni. Mi dispiace per tutti quelli che si sono impegnati a supportarmi e anche per gli elettori che hanno creduto in noi, che sono in ogni caso una fetta non irrilevante della popolazione. Ci abbiamo provato, facciamo gli auguri al nuovo sindaco. Ci auguriamo che sia il sindaco di tutta la cittadinanza».

ANTONIO PERSIANO, UNITI PER CARONNO PERTUSELLA E BARIOLA

«Grande rammarico per non avercela fatta. Complimenti a Marco Giudici, alla fine i saronnesi hanno scelto lui. Il nostro apparentamento non era poi così solido, essendo una lista civica, il nostro elettorale era trasversale e immagino che si sia spaccato a metà, dando un vantaggio a Marco Giudici. Saremo un’opposizione attiva, guarderemo gli argomenti e decideremo sulla base della validità di questi argomenti, non faremo opposizione a prescindere. Saremo anche attenti che vengano assolti i punti del programma di Marco Giudici che più ci interessano: sport, giovani e cultura».

SILVIO MAIOCCHI, FRATELLI D’ITALIA CARONNO PERTUSELLA

«Faccio i complimenti a Marco Giudici, sicuramente faremo un’opposizione costruttiva e sono convinto che potremo lavorare bene insieme con loro. È un risultato che non era così imprevedibile, non è facile battere un sindaco uscente che comunque bisogna riconoscere è stato presente sul territorio. Non era semplice vincere».

CARLO DI PIETRO, REFERENTE PER LA LEGA A CARONNO PERTUSELLA

«Non ci aspettavamo di perdere. La gente in questi anni ha continuato a lamentarsi di questa amministrazione e alla fine il risultato è stato la riconferma del sindaco, c’è un po’ di contraddizione. La cosa positiva è che in questa campagna elettorale ho incontrato tante persone di alto livello, con una grande personalità».

GIUSSANI ALFIO, FRATELLI D’ITALIA CARONNO PERTUSELLA

«Sono convinto che siamo partiti troppo tardi a preparare la campagna elettorale, non per colpa della comunità di Caronno Pertusella, ma per colpa delle segreterie provinciali. Il 7 di agosto si è deciso che Valter Galli fosse il candidato della nostra coalizione e i primi di settembre abbiamo iniziato ad organizzarci, non è stato facile lavorare in poche settimane. Faccio gli auguri al nuovo sindaco e soprattutto alla lista di giovani di Civico2030».

EMILIO FILIPPINI, LEGA CARONNO PERTUSELLA