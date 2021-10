Equa, sostenibile e duratura: la ripresa vista da Legacoop Lombardia

Equa, sostenibile e duratura è la ripresa vista da Legacoop Lombardia. Lo sguardo viene da Bergamo, «coniugando la memoria di ciò che è stato con le sfide future che ci vedono partecipi, unendo simboli, emozioni e forza» come ha esordito nella sua relazione il Presidente di Legacoop Lombardia Attilio Dadda.

È l’economia del cooperare, al centro del dibattito e del Manifesto 21 con cui l’associazione ha delineato la propria visione, mettendo al centro l’occupazione, il lavoro, la coesione sociale, i vantaggi per i soci, le comunità e i beni collettivi. Visioni che saranno trasformate in azioni, a partire dal tour nei territori annunciato nel corso dei lavori che toccherà 12 zone della Lombardia “per tornare a vedere, dal locale, le nuove sfide del movimento cooperativo”, interrogandosi sul grande tema della “qualità della cooperazione” e soprattutto sul “lavoro come bene collettivo e non solo un diritto”, con un messaggio chiaro sul codice degli appalti: “scegliete un’idea non un prezzo“.

Nel corso dei lavori assembleari uno spazio è stato dedicato al racconto di storie di rigenerazione cooperativa e di nuove adesioni, a testimoniare una vivacità e sperimentazione cooperativa che ci sta intorno. Dalla storia di CIQ Centro Internazionale di Quartiere, tra le prime cooperative di comunità nate in contesti urbani – anche grazie al bando di Legacoop e Coopfond Coopstartup Rigeneriamo Comunità – raccontata, e cantata, dalla voce del Presidente Modou Gueye alla storia di innovazione culturale e digitale della piattaforma cooperativa di cinema on demand 1895.cloud.

A chiudere i lavori l’intervento del Presidente di Legacoop Nazionale Mauro Lusetti che ha richiamato il ruolo dell’associazione nel supportare azioni trasformative per le cooperative, nel sostenerne il cambiamento, dalle innovazioni di processo e prodotto al fare economia sostenibile e nell’intercettare i bisogni stessi delle cooperative, di “esserne all’altezza”.