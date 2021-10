Esce il 7 ottobre “Goodbye, Cinderella”, dizionario anti gender gap

Online da 7 ottobre, ma già in prevendita su Amazon, Goodbye, Cinderella ,il secondo libro dell’autrice varesina Francesca Broso. Si tratta questa volta di un dizionario anti gender gap, nel senso stretto del termine, nato per dare voce alle donne, “a chi fino ad ora ha parlato solo bisbigliando”.

Gli uomini e le donne sono uguali? No. Ed è proprio questo il bello! Gli uomini e le donne, sono pari.

Per troppi anni la voce femminile non è stata ascoltata, o ancora, è stata sminuita, messa in secondo piano. Persino peggio, il così detto gentil sesso ha vissuto per secoli dovendo ricoprire ruoli prestabiliti, non sempre facili da accettare. È giunto il momento di cambiare le carte in tavola e questo libro, una raccolta di pensieri, vuole essere un piccolo aiuto per tutte le donne e gli uomini che lo leggeranno. Con ironia, schiettezza, senza pretese, ma con un sogno scritto tra le pagine: che le donne vengano viste per quello che realmente sono, meravigliosamente se stesse.

Francesca Broso è nata a Varese nell’estate del 1985. Italiana di cittadinanza ma inglese nel cuore, scrive e immagina storie sin da bambina, sempre davanti a una immancabile e fumante tazza di tè. È laureata in Lingue e letterature straniere e specializzata in Scrittura creativa all’Università Cattolica di Milano. Adora leggere e viaggiare, ha esplorato il Regno Unito in lungo e in largo. È insegnante di inglese in una scuola superiore ed esprime la sua fervida immaginazione scrivendo storie che parlano di donne.

Il suo primo romanzo dal titolo “La chiave di Niche” è stato pubblicato con la casa editrice Blitos Edizioni e racconta una storia attuale di stalking e di rinascita.