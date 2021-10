Europa Verde – Verdi e Volt, i due movimenti ambientalisti ed Europeisti a sostegno di Galimberti

I due team varesini di Europa Verde – Verdi e Volt Varese, entrambe liste forti in queste elezioni amministrative nella coalizione a sostegno di Davide Galimberti Sindaco, forti della loro condivisione di valori, riguardanti soprattutto le tematiche legate all’ambiente, manterranno la loro unione al fine di lavorare insieme nei mesi e negli anni a venire, pur mantenendo le proprie identità e indipendenza.

L’ “ondagreen” che sta attraversando l’Unione Europea, e che è arrivata anche alle Amministrative 2021 in Italia – come evidenziano i risultati di Milano, Roma, e altre città importanti – trova ispirazione dall’impegno di ragazzi e ragazze. Lo stesso vale per Volt, le cui compagini altrettanto ambientaliste ed europeiste sono in maggioranza occupate da giovani, anche nella nostra città.

L’emergenza climatica coinvolgerà il futuro delle prossime generazioni, tuttavia in troppi ancora la trascurano. La transizione ecologica è assolutamente necessaria e urgente, ed Europa Verde vuole lavorare insieme a Volt in modo concreto affinché il PNRR non resti un’opportunità sprecata.

L’obiettivo primario resta quindi coinvolgere sempre più giovani e ambientalisti in un impegno politico attivo e sostenibile, che rappresenti l’elemento di novità e la freschezza di entrambi i movimenti a Varese, a cominciare dal ballottaggio dei prossimi 17 e 18 ottobre e la rielezione di Davide Galimberti.