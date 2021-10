Eventi per bambini nel weekend dal 15 al 17 ottobre tra Varese e provincia

All’insegna della pace e della meraviglia questo fine settimana da venerdì 15 a domenica 17 ottobre. Il meteo prevede giornate soleggiate, con qualche possibile velatura solo nella giornata di domenica: il tempo ideale per gustare passeggiate nei boschi e sagre autunnali o partecipare ai diversi eventi all’aperto pensati per far divertire ed educare i bambini alla pace e al rispetto della natura.

EVENTI

Varese: domenica in piazza San Vittore si celebra per la prima volta la Giornata della Meraviglia, con laboratori e giochi per la pace proposti dal Claun Il Pimpa e diversi animatori e associazioni per un evento che si svolge in contemporanea in quasi 50 piazze d’Italia per raccogliere fondi e sensibilizzare bambini e famiglie contro la guerra > L’iniziativa

Besozzo: anche l’Amministrazione comunale aderisce all’iniziativa e celebra domenica la “Giornata della Meraviglia” con laboratori, bolle di sapone e disegni dalle 14.30all’ex fabbrica del Sonnino > Scopri di più

Castello Cabiaglio: domenica in località Monteggia c’è “Parole tra le bolle e circo tre le note”, un pomeriggio di giochi e spettacoli in omaggio a Gianna Rodari > Come partecipare

Saronno: dopo la Bimbimbici di settimana scorsa, domenica 17 ottobre la Bike week di Saronno eFiab Saronno Ciclocittà propongono alle famiglie una seconda bicilettata al motto di #DateciSpazio. La partenza è da piazza Libertà alle ore 9.30. Il percorso è di circa 10 km sul tema “Bike to School” FIAB Saronno Ciclocittà > Qui tutte le info

Olgiate Olona: domenica il parco di Villa Gonzaga ospita la Sagra d’Autunno. Oltre al buon cibo, attività pensate per i più piccoli, come la gimkana in bicicletta e la pesca delle ochette > Scopri l’evento

Buguggiate: è sempre il momento giusto per “pulire il mondo”, così l’evento regionale di cittadinanza attiva per la tutela dell’ambiente a Buguggiate diventa un appuntamento mensile. Sabato 16 ottobre alle ore 9.30 in via Rossini (EcoParking Sielco) il prossimo appuntamento rivolto agli studenti > Leggi qui

LABORATORI

Porto Ceresio: per tutto il weekend, da venerdì a domenica in Sala Luraschi c’è “Piccoli binari sul Ceresio” dove gli appassionati di modellismo potranno vedere “girare” tantissimi convogli ferroviari grandi centosessanta volte meno del reale e i bambini potranno giocare su un mini plastico per costruire percorsi e trenini > L’evento

Varese: iniziano sabato mattina i laboratori di teatro e psicologia Fantasia in salotto per genitori e figli insieme > Scopri di più

Morbio Inferiore (CH): i fossili del sito Unesco del Monte San Giorgio diventano attrazione al centro Serfontana che ospita la presentazione della mostra “Tesori nascosti” con laboratori didattici per bambini e ragazzi e giochi in realtà virtuale aumentata, per immergersi nell’oceano triassico e scoprirne i tesori > I dettagli

ESCURSIONI

Sacro Monte di Varese: il secondo appuntamento con “Le vie dell’acqua”, escursioni gratuite per famiglie lungo la via Francisca (con merenda e spettacolo teatrale alla meta… ma solo per chi arriva a piedi!) è in programma per sabato 16 ottobre > Qui tutti i dettagli

Morosolo – Casciago: in occasione delle Giornate d’autunno del Fai la Protezione civile propone per il pomeriggio di sabato 16 ottobre e la mattinata di domenica, una passeggiata nel bosco al Ponte del diavolo, fin davanti all’imboccato della Grotta > Come partecipare

Tradate: domenica pomeriggio al Centro didattico del Parco Pineta sarà inaugurato un nuovo sentiero magico, popolato di gnomi e spiritelli realizzati da Giancarlo Volontè > L’evento

SPETTACOLI

Saronno: c’è tanta poesia nel nuovo spettacolo della regista varesina Valentina Maselli “Storia di Nina” che domenica 17 ottobre alle ore 16 apre la nuova stagione della rassegna Teatro per ragazzi al Giuditta Pasta > Qui tutto il programma

Casciago: sabato pomeriggio in occasione delle Giornate d’autunno del Fai i bambini di Morosolo presentano “Kaki tree project: da Nagasaki a Casciago“, uno spettacolo teatrale di carta, basato sul Kamishibai > Scopri di più

STORIE

Besano: domenica pomeriggio Il Museo dei fossili ospita speciali visite guidate per bambini a partire da un volume di narrativa. Sono “Storie dal passato”, ogni volta differenti > L’iniziativa

Libri: ogni settimana la libraia Laura Orsolini scrive le sue recensioni per bambini e ragazzi nella rubrica Mamma, scegliamo un libro? Questa volta la scelta è caduta su due libri utili a cominciare ad affrontare il tema paura, per gradi, in vista di Halloween: un giallo illustrato per i più piccoli e per più grandi le avventure di Lupin bambino scritte dal Premio Strega Marta Palazzesi > Scopri di più

Arte e bambini : sono nove le favole illustrate da grandi opere della storia dell’arte inventate dalla nonna ed ex docente Angela Fiegna per avvicinare i bambini al mondo dell’arte > Guardale

MAMMA E PAPA’

Lombardia: apre lunedì 18 ottobre alle ore 12 il bando di Regione Lombardia Nidi gratis rivolto alle famiglie con figli fino ai 3 anni e Isee non superiore ai 20mila euro. Il bando chiude il 12 novembre > Come presentare la domanda

Azzate: secondo incontro gratuito di Primo soccorso pediatrico promosso da Sos Valbossa e Mamme in cerchio sotto il tendone di Villa Mazzocchi nelle mattinata di sabato 16 ottobre > Come partecipare

Varese: sabato la palestra della scuola primaria Morandi ospita un Seminario pratico di psicomotricità relazionale gratuito condotto da Roberto Soru > Leggi di più

PER TUTTI > Tra natura arte sport feste e caldarroste, tanti eventi e per tutti i gusti in questo fine settimana di ottobre > Cosa fare nel weekend