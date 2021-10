Eventi per bambini nel weekend dal 22 al 24 ottobre tra Varese e provincia

Il fine settimana tra venerdì 22 a domenica 24 ottobre è ricco di giochi e passeggiate da condividere insieme , genitori e figli, approfittando del sole autunnale e delle iniziative proposte nel fine settimana da musei e associazioni per scoprire le meraviglie di Varese e provincia.

SPETTACOLI

Cuveglio: la rassegna Latitudini propone a bambini e famiglie Orti insorti lo spettacolo di associazione Creature creative in scena domenica 24 ottobre alle ore 16 all’Azienda agricola Il Vallone di Cuveglio > Lo spettacolo

Busto Arsizio: lo spettacolo dalla Compagnia Ruinart di Firenze “Il gatto con gli stivali” inaugura sabato 23 ottobre alle ore 17 la 7^ edizione della rassegna per bambini e ragazzi Scintille al Teatro sociale Delia Cajelli > Leggi qui

Maccagno: la rassegna di Teatro per bambini e famiglie BimBumBam riparte con Paolino e gli Spiriti del fiume uno spettacolo di burattini, marionette e attore domenica 24 ottobre alle 16.15 in Auditorium > Scopri di più

GIOCHI E LABORATORI

Tradate: nella nuova domenica di Porte aperte al Centro didattico del Parco Pineta e all’Osservatorio astronomico i visitatori potranno provare in anteprima il primo LibroGame Live per sfidarsi smartphone alla mano nella scoperta di boschi e sentieri > L’evento

Varese: proseguono sabato mattina i laboratori di teatro e psicologia Fantasia in salotto per genitori e figli insieme > Scopri di più

Chiasso: in occasione della mostra Treni fra arte, grafica e design, il M.a.x civico museo di Chiasso propone per sabato 23 ottobre Ciuf Ciuf, un’attività creativa ispirata a Munari e trenini seguita da visita attiva e merenda > L’iniziativa

ESCURSIONI

Castiglione – Torba: il terzo appuntamento con “Le vie dell’acqua”, escursioni gratuite per famiglie lungo la via Francisca (con merenda e spettacolo teatrale alla meta) è in programma per sabato 123 ottobre > Qui tutti i dettagli

STORIE

Varese – Torba: i bambini e le nuvole nei luoghi Unesco della provincia di Varese per la presentazione del libro “Nuvolario” in programma in doppia data sabato 23 ottobre al museo Baroffio del Sacro Monte di Varese e domenica 24 ottobre al Monastero di Torba con autrice e illustratrice > Leggi qui

Besano: domenica pomeriggio Il Museo dei fossili ospita speciali visite guidate per bambini a partire da un volume di narrativa. Sono “Storie dal passato”, ogni volta differenti > L’iniziativa

Libri: ogni settimana la libraia Laura Orsolini scrive le sue recensioni per bambini e ragazzi nella rubrica Mamma, scegliamo un libro? L’ultima è in diretta dal Salone del libro di Torino dove ha scovato per i giovani lettori di VareseNews tre novità fresche di stampa: un silent book che parla di convivenze, un illustrato gustoso ricco di piccole ricette e un racconto per i più grandi che insegna come a volte sia indispensabile ribellarsi > Scopri di più

Arte e bambini : sono nove le favole illustrate da grandi opere della storia dell’arte inventate dalla nonna ed ex docente Angela Fiegna per avvicinare i bambini al mondo dell’arte > Guardale

MAMMA E PAPA’

Gavirate: in biblioteca a Gavirate sabato 23 ottobre alle 18.30 l’incontro con l’autrice Alice Bigli, autrice del libro “La scintilla dell’utopia” è l’evento che inaugura la mostra “Sulle tracce di Rodari” a cura di Massimiliano Tappari e Chiara Carminati per l’evento Gianni Rodari 100+1 > Come partecipare

Lombardia: aperto lunedì 18 ottobre il bando di Regione Lombardia Nidi gratis rivolto alle famiglie con figli fino ai 3 anni e Isee non superiore ai 20mila euro. Il bando chiude il 12 novembre > Come presentare la domanda

PER TUTTI > Tra castagne e vin brulè, tanti eventi di musica, sport e natura per tutti i gusti in questo fine settimana di ottobre > Cosa fare nel weekend