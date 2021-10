Eventi per bambini nel weekend dal 29 ottobre al 1 novembre tra Varese e provincia

Il lungo fine settimana tra venerdì 29 e lunedì 1 novembre è l’ideale per affrontare le paure e scoprire nuovi luoghi, anche al buoi, assieme ai bambini. Tantissime sono le iniziative, i giochi e i laboratori dedicati ad Halloween 2021 che si celebra ufficialmente domenica 31 ottobre, ma non mancano passeggiate all’aria aperta ed eventi da condividere, genitori e figli insieme.

EVENTI

Orino: domenica 31 ottobre dalle ore 15 tutti in piazza a Orino, per “Una storia mostruosa“ con protagonisti un mago e una strega, un’avventura ambientata proprio nel piccolo borgo. A seguire merenda a base di caldarroste, un laboratorio creativo per bambini per costruire la lanterna con cui illuminare le vie di Orino per il giro “dolcetto o scherzetto? > Qui tutti i dettagli

Baveno: laboratori, magia e truccabimbi per la Festa di Halloween a Villa Fedora, ricca di attività per i più piccoli – Tutte le info

ESCURSIONI

Varese: lunedì 1 novembre alle 15 nel Museo Baroffio e al Santuario del Sacro Monte di Varese si va alla “Ricerca del Santo giusto”. Uno dei personaggi più importanti per la storia di Santa Maria del Monte si nasconde negli affreschi dell’antica Cripta: chi è? > Scopri di più

Fagnano Olona: il quarto appuntamento con “Le vie dell’acqua”, escursioni gratuite per famiglie lungo la via Francisca (con merenda a base di cioccolata calda e vin brulè e spettacolo teatrale alla meta) è in programma per sabato 30 ottobre e porta ai Calimali > Qui tutti i dettagli

Torba: domenica 31 ottobre, dalle 14.30 e alle 16 si aspetta la notte di Halloween al Monastero di Torba. Tante sono le storie e le curiosità, anche misteriose, custodite nel sottosuolo e sui muri di Torba, seguendo indizi e messaggi, i piccoli visitatori andranno alla scoperta della storia di guerrieri longobardi e dei loro fedeli destrieri; delle operose monache benedettine > Scopri di più

GIOCHI

Lomazzo: venerdì 29 ore 20.30 dal Centro della Biodiversità del Parco Lura partirà il gioco “Magoscuro è tra noi” dedicato ai bambini più coraggiosi e ai loro genitori > Come partecipare

Varese: il Museo Castiglioni nel parco di Villa Toeplitz invita i bambini a presentarsi al museo nei pomeriggi del weekend, da venerdì a domenica alle ore 15 mascherati e con una torcia per una speciale visita di Halloween con Caccia al tesoro del fantasma pirata > L’evento

Malnate: sabato 30 ottobre dalle ore 10.30 le attività a tema Halloween per i più piccoli saranno concentrate a Villa Braghenti, con letture ad alta voce e una caccia al tesoro speciale per la città > Qui tutti i dettagli

Casalzuigno: sabato 30 e domenica 31 ottobre, alle 14.30 e alle 16 a Villa Della Porta Bozzolo viene proposto “Senza paura: un pomeriggio in Villa”. Un’avvincente visita-gioco nelle sale della Villa che, tra indizi, esplorazioni e paurosi misteri da scoprire, porterà i più piccoli a conoscere protagonisti, racconti e leggende della Villa > Scopri di più

Saronno: sabato 30 ottobre alle ore 20.30 dall’ingresso del Parco Lura di via Don Volpi parte “Caccia al rapitore”, un gioco investigativo nel bosco per ragazzi coraggiosi tra gli 11 e 15 anni e i loro genitori > L’iniziativa

Somma Lombardo: per tutta la giornata di domenica 31 ottobre i bambini mascherati entrano gratis a Volandia e potranno partecipare alla speciale caccia al tesoro con dolcetti in premio > L’iniziativa

Meride (CH): il Museo dei fossili di Meride invita i bambini a una serata speciale per domenica 31 ottobre alla scoperta delle creature notturne più affascinanti: i pipistrelli, con storie e giochi didattici > L’articolo

LABORATORI

Varese: sabato 30 e domenica 31 ottobre dalle ore 15.30, Villa e Collezione Panza offre ai piccoli visitatori Incantesimi di luce, uno speciale percorso tra giochi di luce e laboratori creativi per bambini a partire dai 4 anni, un percorso da brivido all’interno della Villa, e nel suo giardino, a caccia di messaggi e speciali indizi lasciati dal fantasma del Duca Litta > Come partecipare

Varese: proseguono sabato mattina i laboratori di teatro e psicologia Fantasia in salotto per genitori e figli insieme > Scopri di più

STORIE

Besano: lunedì 1 novembre alle ore 15 il Museo dei Fossili apre ai più piccoli (bambini dai 4 ai 7 anni) per leggere storie del passato e guardare gli animali nella pietra, senza avere paura per fare amicizia anche con l’enorme Besanosauro > Scopri di più

Gavirate: lettura animata di storie da brivido per bambini dai 4 ai 9 anni venerdì 29 ottobre alle ore 17.30 in Biblioteca > Scopri di più

Besano: sabato alle 17 al Museo dei Fossili va in scena “Un passato da paura” perché dopo il tramonto il Museo si anima, animali marini e terrestri che arrivano da un passato lontano 240 milioni di anni prendono vita e raccontano le loro storie ai bambini dai 6 a 10 anni > Scopri di più

Libri: ogni settimana la libraia Laura Orsolini scrive le sue recensioni per bambini e ragazzi nella rubrica Mamma, scegliamo un libro? L’ultima è in diretta dal Salone del libro di Torino dove ha scovato per i giovani lettori di VareseNews tre novità fresche di stampa: un silent book che parla di convivenze, un illustrato gustoso ricco di piccole ricette e un racconto per i più grandi che insegna come a volte sia indispensabile ribellarsi > Scopri di più

MAMMA E PAPA’

Varese> le voci dei ragazzi e i loro sogni: al Cinema Nuovo c’è Futura. La proiezione venerdì 29 ottobre alle 21 sarà introdotta da Stefano Leffi che ha collaborato alla realizzazione del film presentato a Cannes, e sarà l’anteprima della rassegna Un Posto nel mondo > Tutte le info

PER TUTTI > Tra castagne e vin brulè, tanti eventi di musica, sport e natura per tutti i gusti in questo fine settimana di ottobre > Cosa fare nel weekend