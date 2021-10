Eventi per bambini nel weekend dal 8 al 10 ottobre tra Varese e provincia

Poche nubi e tanto sole in questo weekend di pieno autunno da venerdì 8 a domenica 10 ottobre, l’ideale per passeggiate nei boschi, su sentieri già noti o tutti nuovi, a piedi, in bicicletta o con speciali visite guidate a caccia di castagne, gnomi, vie d’acqua e speciali predatori acquatici. Questo è anche il fine settimana F@mu, Famiglie al museo, con diversi laboratori proposti ai più piccoli e diversi eventi e manifestazioni di piazza tra Varese e provincia.

EVENTI

Varese: domenica ai Giardini Estensi torna “Un sorriso per il Ponte”, manifestazione benefica con giochi, laboratori e spettacoli per i piccoli e golosità per tutti, a sostegno dei bambini in ospedale > Scopri di più

Saronno: il 10 ottobre torna Bimbimbici e inaugura la Bike week di Saronno. La pedalata in famiglia per le vie del centro partirà alle 9 di mattina da piazza Libertà, mentre i giardini di Villa Gianetti ospiteranno per tutto il giorno laboratori con i nonni e, nel pomeriggio percorsi a ostacoli per ragazzi Gimkana in bicicletta > Qui tutti dettagli

Mornago: a partire dal 7 ottobre e per quattro giorni consecutivi il lungo weekend dell’Autunno mornaghese propone a bambini e famiglie laboratori di yoga, biodanza, mindfulness, intelligenza emotiva, arteterapia e spettacoli teatrali > Scopri di più

Castellanza: domenica pomeriggio il Parco Alto Milanese, in occasione della Festa d’autunno propone la tradizionale castagnata e per i bambini lo spettacolo “L’ape e il serpente”, a cura di Radice Timbrica Teatro, e ancora tanta animazioni e visite guidate per tutte le età > Leggi qui

Maccagno: per tutto il fine settimana, da venerdì 8 a domenica 10 la città sarà immersa nella rievocazione storica “Maccagno imperiale“, con arcieri, falconieri e artigiani con i loro banchi didattici e i giullari, musicisti e attori itineranti > Qui il programma della manifestazione

LABORATORI

Cantello: alla scoperta dei fossili del Monte San Giorgio domenica 10 con il laboratorio “Nuotiamo nel mare del Triassico“, e porterà bambini e ragazzi alla scoperta del mare del Triassico e dei suoi pesci, ponendo domande curiose e dando il via ad un gioco di osservazione in cui vincerà il gruppo più attento > Scopri di più

Busto Arsizio: in occasione della F@mu domenica pomeriggio le Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo Marliani Cicogna propongono ai bambini “La Valigia dei sogni”, un percorso speciale scoperta delle valigie di Fiber Art di Lydia Predominato seguita dal laboratorio per costruire la propria valigia dei sogni > Come partecipare

Castiglione Olona: in occasione della F@mu il Museo della Collegiata propone per domenica “Manolesta al museo”, speciale percorso alla scoperta delle opere del museo guidati da Manolesta, seguito da un laboratorio creativo > Qui tutti i dettagli

Milano: in occasione della Vision Milan Glass Week venerdì pomeriggio in piazza Gae Aulenti laboratorio artistico per creare un mosaico di vetro > L’iniziativa

Baveno: domenica, in occasione della F@mu il museo Granum di Baveno propone ai bambini tante attività diverse per fasce d’età, da disegni e collage a quiz digitali > Leggi qui

ESCURSIONI

Ghirla – Ganna: sabato il primo di 4 appuntamenti con “Le vie dell’acqua”, escursioni gratuite per famiglie lungo la via Francisca, con merenda e spettacolo teatrale alla meta. Si parte da Maglio di Ghirla alle 14 per raggiungere la Badia di Ganna dove andrà in scena lo spettacolo “C’era una volta un Re” > Qui tutti i dettagli

Tradate: domenica pomeriggio al Centro didattico del Parco Pineta sarà inaugurato un nuovo sentiero magico, popolato di gnomi e spiritelli realizzati da Giancarlo Volontè > L’evento

Inarzo: ottobre all’Oasi Lipu della Palude Brabbia è il mese del birdwatching dei piccoli con “Binocoli alla mano“, un percorso fatto di giochi e indovinelli sui sentieri dell’area protetta rivolo alle famiglie domenica pomeriggio > Come partecipare

SPETTACOLI

Somma Lombardo: il Castello Visconti di San Vito aderisce alla F@mu e domenica pomeriggio propone ai bambini una speciale rappresentazione della la fiaba di Cenerentola, in un percorso itinerante tra le incantevoli sale, oggetti preziosi, topini, zucche e scarpette di cristallo > Scopri di più

Varese: per il secondo appuntamento della nuova stagione autunnale di CinemaKids, domenica pomeriggio al Nuovo di viale dei Mille sarà proiettato Peter Rabbit 2 – Un birbante in fuga > La rassegna

Busto Arsizio: le scuole Nicolò Rezzara inaugurano l’anno scolastico sabato pomeriggio con “I viaggi di Giovannino Perdigiorno”, spettacolo per bambini ispirato a Rodari e, contemporaneamente per i più grandi, l’incontro con il giornalista inviato in Afghanistan Fausto Biloslavo > Leggi qui

Biandronno: domenica pomeriggio l’Accademia musicale Sant’Agostino propone “The Big bable Show”, spettacolo gratuito di bolle di sapone e musica a cura di Michela Prando > I dettagli

STORIE

Varese: la libreria Potere ai bambini venerdì pomeriggio alle ore 15 ospita l’autrice e pedagogista Elena Crestani per la presentazione del libro “Ruth e il profumo della signorina Speranza”, il cui ricavato è interamente devoluto a Fondazione Giacomo Ascoli per sostenere i bambini in cura all’Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Del Ponte> Leggi qui

Libri: ogni settimana la libraia Laura Orsolini scrive le sue recensioni per bambini e ragazzi nella rubrica Mamma, scegliamo un libro? Questa volta la scelta è caduta su due storie illustrate sfogliare insieme, bambini e genitori, tra meraviglie pop up resistentissime e grasse risate > Scopri di più

Arte e bambini : sono nove le favole illustrate da grandi opere della storia dell’arte inventate dalla nonna ed ex docente Angela Fiegna per avvicinare i bambini al mondo dell’arte > Guardale

MAMMA E PAPA’

Azzate: due incontri gratuiti di Primo soccorso pediatrico sono promossi da Sos Valbossa e Mamme in cerchio sotto il tendone di Villa Mazzocchi nelle mattinate di venerdì 8 e sabato 16 ottobre > Come partecipare

Busto Arsizio: venerdì 8 ottobre dalle ore 18 alle 21 il Teatro Sociale Delia Cajelli ospita il workshop gratuito di scrittura creativa “Scrivere come un cantautore” con Marianna Cappelli e Antonio Ferrara, premio Andresen 2012 > Tutti i dettagli

Azzate: le ostetriche dei consultori saranno in piazza della Pesa sabato 9 per incontrare le mamme in occasione della “Settimana dell’allattamento al seno” > Leggi qui

Varese: lunedì 11 ottobre su zoom la conferenza introduttiva per genitori su Fantasia in salotto, laboratori di teatro e psicologia per genitori e figli insieme in programma il sabato mattina a partire dal 16 ottobre > Scopri di più

