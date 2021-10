Eventi e incontri con gli autori: ottobre di appuntamenti alla Biblioteca civica di Varese

Con il mese di ottobre gli eventi della Biblioteca Civica di Varese si diversificano, con le rassegne di #Inbiblioteca, gli eventi di promozione alla mostra “Giappone dal Disegno al Design” e gli “incontri d’autore”.

Di seguito il dettaglio degli eventi e le modalità di prenotazione:

1 OTTOBRE ore 18.00

L’AVVENTURA DI UNA FUMETTISTA INTORNO AL MANGA

Incontro con Federica di Meo

CASTELLO DI MASNAGO

Una delle più note e amate autrici europee di manga, ci racconta la sua carriera e ci svela i segreti del fumetto giapponese.

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-lavventura-di-una-fumettista-intorno-al-manga-172100576457

9 – 16 – 23 OTTOBRE ore 20.30

SATURDAY NIGHT BIBLIO

BIBLIOTECA CIVICA – SALA STUDIO

In ludo veritas propone in biblioteca tre serate dedicate ai giochi da tavolo

Giappone in gioco – 9 ottobre

In questo primo appuntamento con l’APS IN LUDO VERITAS vedremo come una nazione può essere scoperta anche giocando.Scopriremo l’isola di HONSHU e faremo crescere il bambù con TAKENOKO.Costruiremo le prestigiose ferrovie giapponesi con TICKET TO RIDE e tanti altri fantastici giochi da tavolo che vi faranno vivere l’atmosfera di questa meravigliosa nazione.

Parole in gioco – 16 ottobre

In questo secondo appuntamento con APS IN LUDO VERITAS ci concentreremo su alcuni giochi da tavolo che fanno dell’uso delle parole il loro fulcro. Dai grandi classici quali TABOO e SCARABEO alle loro evoluzioni moderne come NOME IN CODICE e PAPERBACK, un breve ma intenso viaggio nel mondo dei giochi intelligenti alla scoperta della parola giusta!

Libri in gioco- 23 ottobre

Ognuno di noi, almeno una volta nella vita, finito di leggere un libro ha pensato“sarebbe bello se ne facessero un film o una serie tv”.E se invece ne fosse tratto un gioco da tavolo? Un personaggio famoso, un evento storico, un mondo fantastico…tramite un gioco di società tutti possiamo far parte dello scenario di un racconto e viverne in prima persona le vicende.In questo terzo e ultimo incontro con APS IN LUDO VERITAS proveremo insieme alcuni boardgames ispirati a libri famosi.

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-saturday-night-biblio-giochi-da-tavolo-177012768957

10 OTTOBRE ore 14.30

IN CAMMINO TRA MEDIOEVO E MODERNITA’ – PRIMA DEL SACRO MONTE

SALONE ESTENSE

“Prima del Sacro Monte” a cura della dr.ssa Emanuela Sguazza.

Luoghi archeologici e storie nascoste degli antichi abitanti e pellegrini che prima della costruzione del Viale delle Cappelle raggiungevano Santa Maria del Monte e che oggi possiamo parzialmente scoprire attraverso lo studio antropologico delle sepolture e i frammenti di oggetti e decorazioni rinvenuti nel corso degli scavi archeologici.

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-in-cammino-tra-medioevo-e-modernita-prima-del-sacro-monte-177044323337

14 OTTOBRE ore 18.00

RASSEGNA INCONTRI D’AUTORE IN BIBLIOTECA

PRESENTAZIONE DEL LIBRO “ UNA PERSONA ALLA MANO” DI SILVANO COLOMBO

BIBLIOTECA CIVICA – SALA MORSELLI

Memorie di un ottuagenario. La mia vita a Varese, dalla nascita(1938) all’attività di docente di lettere al Liceo Classico “Cairoli”(1965-1967), alla direzione dei Musei Civici di Villa Mirabello, della Biblioteca Civica, alla cura delle mostre su Francesco Cairo(1983) e Renato Guttuso (1984), al viaggio in Russia con gli artisti varesini(1986-89), in scambio con quelli “sovietici”, il tutto tra il 1965 ed il 1989 ed altro fino al 2000. Grazie dell’attenzione. Dialogherà con Betty Colombo

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-una-persona-alla-mano-di-silvano-colombo-169485623061

21 OTTOBRE ore 18.00

RASSEGNA INCONTRI D’AUTORE IN BIBLIOTECA

PRESENTAZIONE DEL LIBRO “ COME UN FIORE DI CERA” DI STEFANIA CASSETTA

BIBLIOTECA CIVICA – SALA MORSELLI

“Una vacanza da sogno sembra una bella evasione per una coppia intrappolata nella routine quotidiana. Almeno così credeva Damiano, prima di tornare alla vita di tutti i giorni e accorgersi che sua moglie Vanessa non è più la stessa. Alla continua ricerca di nuovi stimoli, la donna incomincia a mettersi in mostra sui social network, a cercare la compagnia di altri uomini e a passare la notte fuori casa, trascurando anche le figlie.

Damiano, pur vedendo la moglie sfuggirgli, non sopporta di vederla infelice e accetta passivamente quell’inaspettata solitudine, che lo travolge, però, fino a gettarlo in una profonda depressione. Quando un nuovo amore apparirà nella vita di Vanessa, lei diventerà ancora più sfrontata, determinata a prendersi la propria felicità a qualsiasi costo, dando inizio a un crudele gioco che costringerà Damiano a rincorrere chi si è già allontanato.”

Con l’autore interverrà Claudia Maria Franchina

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-come-un-fiore-di-cera-di-stefania-cassetta-169705699315



24 OTTOBRE ore 14.30

IN CAMMINO TRA MEDIOEVO E MODERNITA’ – LA VIA FRANCISCA DEL LUCOMAGNO

BIBLIOTECA CIVICA – SALA MORSELLI

“La Via Francisca del Lucomagno” a cura della dr.ssa Marina Albeni. Presentazione degli studi svolti per definire in maniera puntuale il tracciato e la storicità della Via Francisca del Lucomagno: scopriremo quali sono le testimonianze documentarie ed archeologiche che hanno permesso di inserire a pieno titolo la Francisca tra le vie di pellegrinaggio in uso nel Medioevo.

MARINA ALBENI Laureata in Archeologia presso l’Università degli Studi di Milano, con una specializzazione in archeologia delle province romane, in ambito universitario ha partecipato a diverse campagne di scavo a Calvatone – Bedriacum (CR) e in Siria a Palmira. Ha iniziato ad interessarsi al turismo e alla storia dell’arte locale, diventando guida turistica per lo stesso territorio e seguendo con la società Archeologistics alcuni progetti di valorizzazione, tra i quali quello legato alla Via Francisca del Lucomagno.

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-in-cammino-tra-medioevo-e-modernita-la-via-francisca-del-lucomagno-177053420547

24 OTTOBRE ore 17.00

IL MENSILE RUMORE : I 100 DISCHI FONDAMENTALI DEL RAP ITALIANO – Incontro conferenza stato dell’editoria musicale con Rossano Lo Mele e Luca Gricinella

SALONE ESTENSE

Rossano Lo Mele e Luca Gricinella, rispettivamente direttore e contributor specializzato in rap di Rumore, hanno appena pubblicato il primo numero di “Rumore 100”, un nuovo progetto editoriale la cui prima uscita è dedicata alla storia del rap italiano ripercorsa tramite 100 dischi essenziali. Partendo da questa e da altre loro pubblicazioni sulla musica, parleremo dell’evoluzione del rap in Italia e dello stato dell’editoria musicale.

Modera l’incontro il rapper varesino Kaso

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-il-mensile-rumore-i-100-dischi-fondamentali-del-rap-italiano-178134835087



28 OTTOBRE ore 18.00

RASSEGNA INCONTRI D’AUTORE IN BIBLIOTECA

PRESENTAZIONE DEL LIBRO “AD OCCHI APERTI” DI ROBERTA FRATTINI

BIBLIOTECA CIVICA – SALA MORSELLI

In perfetta coerenza con il titolo, la storia raccontata ci fa entrare in un mondo ricco di sogni e di esperienze (il confine tra i due elementi è molto soggettivo o se vogliamo psicologico) che ben delineano il modo di vivere e pensare della più recente generazione di ragazzi/giovanotti (più o meno adulti). Ben delineato è in particolare il microcosmo femminile, il più vulnerabile nel gioco delle parti, specie sotto l’aspetto sentimentale/amoroso, tra uomo e donna che ancora oggi, nonostante l’emancipazione e “l’attrezzatura” di cui le donne si sono dotate, le vede spesso soccombenti e fragili a causa della loro maggiore e vera sensibilità

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-ad-occhi-aperti-di-roberta-frattini-169706092491



Tutti gli appuntamenti sono con richiesta di Green Pass.