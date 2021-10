Faccia a faccia tra Bianchi e Galimberti per il futuro di Varese

Faccia a faccia tra Bianchi e Galimberti. Una serata per riprendere tanti temi centrali per Varese. L’iniziativa, organizzata da Varesenews, si terrà giovedì 14 alle 21 nella sala Campiotti della Camera di commercio di piazza Montegrappa a Varese. Si svolgerà in presenza (OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE QUI) e sarà trasmesso anche in streaming sui canali Youtube e Facebook di Varesenews.

Alla guida della città sarà riconfermato l’attuale sindaco Davide Galimberti o il deputato Matteo Bianchi? I cittadini al secondo turno di ballottaggio sceglieranno l’idea di città che ha raccontato il centrosinistra o quella che ha caratterizzato la campagna elettorale del centrodestra?

Per i due contendenti sarà forse l’ultimo momento per trovarsi faccia a faccia prima dell’apertura delle urne e per i cittadini l’occasione per ascoltarli mentre rispondono ai grandi temi che interessano il futuro della città, con qualche sfida a sorpresa.

A porre le domande ai due candidati insieme ai giornalisti di Varesenews ci saranno alcuni rappresentanti di importanti realtà che operano nel tessuto cittadino. In un prossimo articolo scoprirete chi ci sarà e come si svolgerà la serata.