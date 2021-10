Ferma l’autobus e cerca di disarmare un carabiniere: arrestato a Varese un 21enne

Sale alticcio sull’autobus in piazzale Trieste a Varese, viene inviato a scendere e all’arrivo dei carabinieri durante un contatto fisico cerca di disarmare un militare. Per questo un giovane di 21 anni è stato arrestato lunedì sera (25 ottobre) dai carabinieri del capoluogo.

L’uomo originario della Guinea e residente a Lavena Ponte Tresa è comparso martedì mattina di fronte al giudice del tribunale di Varese per la convalida dell’arresto. Il giovane ha raccontato in aula di essere arrivato in Italia, di essere in regola con le leggi sull’immigrazione e di avere un lavoro in un ristorante della zona. Durante l’udienza però sono emersi precedenti per droga e tentata violenza sessuale per il quale l’imputato è stato condannato nel maggio scorso.

Nella ricostruzione di quanto è accaduto nei pressi delle stazioni varesine, è emerso che l’uomo stava rientrando verso casa quando, prima di salire sull’autobus di linea verso le 20.30, gli è stato chiesto di non salire a bordo con la birra. Il giovane ha finito di consumare la bevanda per poi risalire ma ad autobus fermo, dal momento che il mezzo non è ripartito. All’arrivo dei carabinieri, chiamati dal conducente e da un passeggero, sarebbe poi nata una colluttazione dove il ragazzo – secondo l’accusa – avrebbe tentato di disarmare un militare.

I reati contestati sono di interruzione di pubblico servizio, resistenza a pubblico ufficiale e minacce: al momento della verbalizzazione l’uomo avrebbe pronunciato minacce di morte rivolte ai carabinieri.