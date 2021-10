Feste di laurea fuori dall’università a Varese e i marciapiedi diventano una discarica

Che cos’è “la cultura”? È solo quella che si impara sui libri? Oppure è qualcosa di più vasto e complesso? Non è forse una commistione di più elementi che unisce organizzazione, disciplina, comprensione del proprio valore, e del proprio posto nel mondo, anche in relazione agli altri. Cultura non è possedere un bel malloppo di informazioni, conquistato magari con fatica, chini sui libri, ma molto molto di più. Ed è per questo che stupisce quel che accade fuori dall’Università dell’Insubria, e che alcuni lettori ci hanno segnalato con foto ed email.

“Ogni volta che ci sono le lauree, i ragazzi festeggiano fuori dai cancelli dell’Università con stelle filanti e altri materiali in plastica, spumante con bicchieri di plastica che poi vengono abbandonati in zona – ci scrive una lettrice – . Il problema è che non si preoccupano minimamente di lasciare pulito, nonostante a duecento metri ci siano i cassonetti della spazzatura accessibili a tutti. Sembra che i professori abbiano più volte detto ai ragazzi di non festeggiare in quel modo, ma, a quanto pare, i nostri neo laureati non hanno alcun senso civico. E questo è vergognoso. L’istruzione serve così a poco? Sapranno tutto di biologia e chimica ma il loro senso civico è inesistente. Frequento il parco dell’università, visto che abito in zona e ho un cane da portare a spasso; prima dell’estate il cane di un conoscente ha ingerito un tappo di plastica che gli ha ostruito l’intestino e i padroni l’hanno dovuto far operare per salvargli la vita. Speriamo qualcuno intervenga”.

“Le foto che vi mando riguardano via Dunant a Varese, facoltà di biologia.. – ci scrive un altro lettore – se questo è rispettare l’ambiente! Festeggiando la laurea, inquinando l’ambiente, con plastica ovunque e bottiglie di vino”.

L’Università dell’Insubria, da noi contattata per segnalare il problema, ha risposto: “Invitiamo i nostri studenti al rispetto delle regole sempre, dentro e fuori dagli spazi dell’ateneo. Dispiace vedere che un momento di festa come quello della laurea possa produrre rifiuti e fastidio sul territorio; ci auguriamo che si tratti di episodi isolati”.

Ed è quello che si augurano tutti.