Se il figlio desiderato non arriva: nasce lo sportello InFertilità

Al poliambulatorio Azienda Speciale Servizi Sanitari di Vergiate è nato lo sportello inFertilità, un servizio rivolto a tutte le persone che desiderano un figlio che purtroppo tarda ad arrivare.

“Si stima che il 15% delle coppie incontri difficoltà di concepimento – spiegano dalla Asss di Vergiate – non a caso la Fecondazione Assistita è oggi un argomento che riguarda un’ampia parte della popolazione. L’obiettivo di Sportello inFertilità – primo nel suo genere sul nostro territorio – è quello di accompagnare e sostenere le coppie sia dal punto di vista informativo, sia da quello emotivo che psicologico”.

Il progetto è ideato e condotto da Francesca Maciacchini (pedagogista clinico e consulente per la fertilità, che ha vissuto in prima persona un lunghissimo percorso di Procreazione medicalmente assistita, durato anni e finalmente felicemente concluso), e da Pamela Alberti, già psicologa presso lo Studio medico di Vergiate ed esperta in consulenza e sostegno all’individuo e alla coppia nonché specializzanda in Psicoterapia Cognitiva.

Una diagnosi di infertilità, ma anche solo il test di gravidanza costantemente negativo, coglie gli aspiranti genitori totalmente impreparati, facendo crollare in pochi mesi un sogno di famiglia che sembra essere alla portata di tutti.

In poco tempo ci si trova avviluppati in una maglia sempre più stretta dove al primo posto ci sono gli esami medici, le visite, gli indirizzi dei centri specializzati, le informazioni confuse della rete e dei conoscenti; la coppia, i desideri, le emozioni e gli stati d’animo vengono relegati in uno spazio altro, a un “dopo, quando ci sarà tempo”.

Sportello inFertilità vuole offrire esattamente questo tempo e questo spazio, perché affrontare un percorso di fecondazione assistita con una consapevolezza e una serenità maturata dentro di sé può cambiare il vissuto di tutta la strada che vi condurrà al vostro bimbo in braccio, attenuare l’ansia e sciogliere i momenti di difficoltà e di dolore.

“Non siete soli!” è il motivo costante di questo servizio.

Nello specifico sarà possibile partecipare a incontri individuali e di coppia per ottenere un supporto emotivo, psicologico e informativo. Infine il cuore del progetto è rappresentato da uno spazio di condivisione in piccolo gruppo per sentirsi meno soli, per sentire che altri sono in una situazione simile e trovare sostegno, risorse e nuovi punti di vista.

Data la rilevanza del tema trattato le consulenze vengono offerte a tariffe agevolate e con grande elasticità di orario. Sportello inFertilità è inoltre attivo a Gavirate e Olgiate Olona presso studi privati.

Per maggiori informazioni 350 0764161, anche con un messaggio, oppure scrivere a sportelloinfertilita@gmail.com.