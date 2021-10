Finiti i lavori al campo sportivo di Lonate Pozzolo: “Attenzione verso sport e giovani”

Si sono conclusi i lavori di messa in sicurezza e ammodernamento del campo sportivo di viale Rimembranze di Lonate Pozzolo: a comunicarlo è la sindaca, Nadia Rosa.

I lavori comprendevano la sistemazione dei muri di cinta, la sostituzione dell’illuminazione con un impianto a Led, la riverniciatura dei piloni, la sistemazione degli spogliatoi (con la sostituzione delle rubinetterie e alcune vecchie tubazioni che causavano infiltrazioni, sistemazione delle tribune), e non da ultimo, la realizzazione di un impianto di irrigazione e la sistemazione parziale del terreno, in accordo con la società convenzionata, nei punti più danneggiati, in modo da far riprendere le attività il più velocemente possibile.

«Un intervento – commenta Rosa – che ha riportato a standard qualitativi più alti il campo, ridando un immagine dignitosa alla struttura, che soffriva i segni del tempo, e dotandola appunto di efficientamenti energetici e di sicurezza, a tutto vantaggio della qualità generale dell’impianto».

I lavori alla palestra di Sant’Antonino

Conclusi dei lavori se ne iniziano altri, che dureranno circa tre settimane e hanno un costo di circa 100mila euro: martedì 19 ottobre avranno inizio quelli di sostituzione della pavimentazione della palestra di Sant’Antonino, in ritardo sulla tabella di marcia originaria.

«Dopo alcuni ritardi dovuti principalmente alla mancanza globale di materie prime, si va finalmente a realizzare un intervento qualitativo nella palestra, dotandola di una nuova pavimentazione di tipo “parquet sportivo elasticizzato” con una finitura a vernice “skating”», spiega Rosa.