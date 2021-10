Fondazione comunitaria del Varesotto, nasce un fondo dedicato all’infanzia e all’adolescenza

È stato costituito presso Fondazione Comunitaria del Varesotto il fondo “Marina Stefanato Insieme per Crescere”. Per Fondazione Comunitaria la nascita di questo nuovo fondo rappresenta un riconoscimento importante del suo ruolo di mediazione tra i donatori e la comunità: i fondi, infatti, sono uno strumento importante e duraturo per veicolare la generosità di molti verso obiettivi comuni di sostegno e aiuto.

«Un fondo – spiega Maurizio Ampollini, presidente di Fondazione Comunitaria – è una soluzione efficace, economica e sicura per mettere a disposizione risorse per il benessere e i bisogni della comunità. La Fondazione non solo offre il supporto per far nascere i fondi, ma garantisce poi che ne sia ampliato l’impatto e sia data maggiore efficacia al desiderio e all’intenzione di fare qualcosa di utile per gli altri. La costituzione di un fondo solidale all’interno di Fondazione Comunitaria del Varesotto garantisce che l’investimento continui a dare i suoi frutti migliori anche nel futuro».

Presso Fondazione Comunitaria attualmente sono costituiti un’ottantina di fondi; il nuovo fondo nasce a testimonianza dell’impronta che Marina Stefanato ha lasciato nelle vite delle persone che ha incontrato sia come donna che come professionista. Marina, psicologa e psicoterapeuta ha lavorato a lungo con scuole, istituzioni ed enti del terzo settore in progetti e percorsi rivolti a minori e alle loro famiglie, dedicando costante impegno al fare rete, al confronto e all’attenzione per dare risposte di fronte ai bisogni. Il fondo permetterà di raccogliere risorse per accompagnare e sostenere programmi rivolti in particolare a infanzia e adolescenza.

A dare il via al fondo sono stati la famiglia, le colleghe e gli amici di Marina che hanno scelto questa modalità per appoggiare progetti che hanno a cuore la cura dell’infanzia e della adolescenza. In tale contesto potranno essere sostenuti dal fondo: interventi di supporto e accompagnamento da parte di figure esperte; progetti ad hoc per situazioni di maltrattamento o abuso; percorsi terapeutici per situazioni di fragilità economica o relazionale; azioni di contrasto a fenomeni di bullismo e cyberbullismo. «Marina si è dedicata con passione al sostegno e all’accompagnamento di bambini e adolescenti- dicono i soci fondatori -. Sostenere il fondo è fondamentale affinché il suo impegno possa continuare a cambiare e migliorare tante vite». Per maggiori informazioni e per dare il proprio contributo a sostegno del fondo è possibile collegarsi a questo link