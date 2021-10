Formazione per i ragazzi, opportunità per i cittadini: apre a Vedano Olona la ciclofficina Tandem

E’ stato presentato questa mattina a Vedano Olona il progetto “Tandem – CicloVedano“, un nuovo servizio che prenderà il via a novembre e che avrà una doppia valenza: un’opportunità per i cittadini che avranno un punto di riferimento per la riparazione e la manutenzione delle proprie biciclette, e un’occasione formativa ed educativa per i ragazzi del paese.

Il progetto è nato da una riflessione all’interno della Commissione Rilancio: «Un gruppo di lavoro creato dall’amministrazione cittadina per proporre idee e iniziative per il rilancio del nostro paese, dopo la davastazione del tessuto sociale in seguito alla pandemia – ha spiegato il consigliere comunale Andrea Calò – In particolare ci si è interrogato sulla necessità di dare risposte ai giovani, i più colpiti dagli effetti sociali della pandemia e già mortificati da abbandono scolastico e difficoltà lavorative. Seguendo esempi già sviluppati in altre realtà abbiamo cercato di coniugare le finalità sociali con l’apertura di un servizio assente sul territorio comunale». Dall’unione di queste due “necessità” è nata l’idea di creare un punto dedicato alla ciclo meccanica, con la speranza che possa andare oltre alle finalità di questo progetto e spingersi fino all’apertura di una vera attività imprenditoriale.

Il progetto prevede l’allestimento di una piccola ciclofficina all’interno dell’ex biglietteria del campo sportivo Mario Porta. A partire da novembre il primo gruppo di tre ragazzi, neo diciottenni, sarà coinvolto in un percorso formativo condotto da un Domenico Battista, docente dell’Enaip, che poi potranno mettere in pratica quanto imparato, affiancati dal docente e da Angelo Guerra, un volontario molto esperto, fornendo un servizio utilissimo in un paese dove da anni non c’è un ciclista.

La Fondazione La Sorgente onlus, che è l’ente finanziatore grazie a un bando sociale, ha ritenuto valido il progetto e lo ha sostenuto con un contributo a fondo perduto di 7.700 euro, integrati dal Comune per arrivare a coprire il costo finale di 11mila euro.

La cooperativa sociale l’Aquilone, che da anni collabora con il Comune sarà capofila del progetto, che vede tra i partner anche Enaip Varese, che fornirà delle borse lavoro ai ragazzi coinvolti nel progetto e Fiab-Ciclocittà Varese che con la sua trentennale esperienza ha dato un contributo decisivo all’organizzazione dell’officina.

Il progetto coinvolgerà in particolare giovani di Vedano Olona che, per diversi motivi, hanno interrotto gli studi o non riescono ad entrare nel mondo del lavoro, intercettati dalla cooperativa Aquilone: «L’obiettivo è quello di dare ad alcuni giovani del territorio l’opportunità di imparare un mestiere forse un po’ dimenticato ma attualissimo considerato il recente sviluppo della mobilità dolce – ha detto Elena Berloso, educatrice della cooperativa – e allo stesso tempo fornire un servizio alla comunità in un luogo strategico, di fianco alla pista ciclopedonale e a due passi dall’ingresso nel Parco Pineta».

Molto soddisfatto il sindaco Cristiano Citterio che ha voluto ringraziare i partner del progetto: «Tanti oggetti che si sono profusi per la progettazione di questa lodevole iniziativa, un contributo sinergico che ha portato alla presentazione di questo progetto ambizioso e di grande valore per il nostro territorio».