Francesca Caruso “miss preferenze” di Fratelli d’Italia: “A Gallarate triplicati i voti”

«Abbiamo triplicato i voti: avevamo detto che l’obiettivo era la doppia cifra, ci siamo siamo arrivati e l’abbiamo superata». Francesca Caruso, fino a pochi giorni fa vicesindaco di Gallarate, promuove in pieno l’opera di Fratelli d’Italia in città, dentro al successo della coalizione di centrodestra.

Caruso festeggia anche il suo personale risultato in termini di preferenze: «Sono contenta del mio risultato personale: la donna più votata di FdI in provincia, il secondo candidato più votato nel partito dopo Martignoni. Un risultato in linea con quello delle politiche 2018, anche lì ero stata la seconda più votata dopo Andrea Pellicini». Con un filo d’ironia dice anche che «la delega alla sicurezza e Polizia Locale non era facile, perché i cittadini chiedono sempre di più».

Guarda all’aspetto positivo anche nell’analizzare il risultato del partito, anche se nei giorni precedenti al voto ci si aspettava che FdI diventasse seconda lista per risultato dopo la Lega (mentre questo risultato è stato agguantato dalla lista civica Cassani Sindaco, vera sorpresa del voto). «Siamo la terza lista con più preferenze di voto: vuol dire che abbiamo lavorato bene sul territorio, in linea con gli altri Comuni dove siamo sempre in crescita. A Gallarate siamo l’unico partito in crescita».

Adesso si apre la trattativa sulla formazione della giunta Cassani, che non sarà brevissima. Non solo per ragioni gallaratesi ma anche di equilibri provinciali: «Ci sono dinamiche di coalizione a livello provinciale. Sono convinta che anche a Gallarate gli alleati e il sindaco ci riconosceranno la fedeltà e la coerenza di Fratelli d’Italia».