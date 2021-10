“Freaks out” inaugura il nuovo ciclo di cineforum alle Arti di Gallarate

Giovedì prossimo 28 ottobre alle ore 21,00, alle Arti di Gallarate inizia con “Freaks out” il nuovo ciclo di cinque film con formula Cineforum.

Alla sua opera seconda il regista Gabriele Mainetti parte dagli orrori del nazismo per realizzare un film inaspettatamente intenso e molto divertente che incanta attraverso l’eroismo. Tra gli interpreti Claudio Santamaria, Aurora Giovinazzi e Pietro Castellitto.

Matilde, Cencio, Fulvio e Mario sono come fratelli quando il dramma della seconda guerra mondiale travolge Roma. Siamo nel ’43, nel pieno del conflitto, e la città eterna ospita il circo in cui lavorano. Israel, il proprietario e loro padre putativo, scompare nel tentativo di aprire una via di fuga per tutti loro oltre oceano.

I nostri quattro protagonisti sono allo sbando. Senza qualcuno che li assista ma, soprattutto, senza il circo, hanno smarrito la loro collocazione sociale e si sentono solo dei fenomeni da baraccone, “a piede libero” in una città in guerra.

Il film è introdotto e commentato dal critico cinematografico Gabriele Lingiardi. Non è prevista la proiezione pomeridiana in quando il film rimane nella normale programmazione fino a martedì. Alla cassa del Cinema in vendita le tessere a € 25,00, biglietto € 7,00.