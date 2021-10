Fugge all’alt perché non è assicurato, bloccato dalle pattuglie di Castellanza e Busto Arsizio

Nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 27 ottobre, due pattuglie, una di Castellanza composta da un agente e una di Busto Arsizio composta da tre agenti, impegnate nel controllo dei varchi all’ingresso della città, hanno fermato un veicolo privo di assicurazione.

Il veicolo all’alt degli agenti, invece di fermarsi, ha invertito la marcia e si dava alla fuga. Inseguito dalla pattuglia, l’automobilista è stato fermato e dal controllo degli agenti di Polizia Locale è risultato che non aveva rinnovato l’assicurazione, come già segnalato dalla telecamera. Dal controllo è emerso anche che lo stesso veicolo con la stessa persona alla guida era già stato fermato il 6 settembre e già allora era sprovvisto di copertura assicurativa. Si trattava quindi di una “reiterazione” della stessa infrazione. Pertanto gli agenti hanno provveduto a contestare la sanzione sia per non essersi fermato all’alt sia per essere sprovvisto di assicurazione. Di conseguenza il veicolo è stato sequestrato e confiscato ed è stata revocata la patente al conducente.

“E’ proprio il caso di dire: L’unione fa la forza – ha detto il sindaco della Città di Castellanza Mirella Cerini-. Questa è l’ennesima dimostrazione di come gli accordi di collaborazione funzionino grazie ad una visione che va oltre i confini comunali e alla condivisione di servizi. Siamo sempre stati favorevoli a questi accordi, come avviene in altri settori, in quanto convinti che si possa lavorare e bene collaborando con altri Comuni”. “La convenzione ci consente di effettuare una serie di servizi mirati – dice il Consigliere delegato Giuliano Vialetto -. Mettendo a frutto le risorse umane che sono arrivate sia dalle assunzioni del Comune che utilizzando la convenzione è stato possibile approfondire ulteriormente il controllo stradale in modo che ci siano contemporaneamente pattuglie dedicate unicamente al controllo stradale e pattuglie dedicate alle emergenze”. “In questo modo riusciamo a mantenere alto il grado di attenzione per il controllo sulla strada – spiega il Comandante della Polizia Locale di Castellanza, Francesco Nicastro -. Colgo l’occasione per informare che nei prossimi giorni svilupperemo una campagna di controllo della velocità perché molti residenti si sono lamentati che in vie centrali della città e su arterie che portano a strutture di servizio, come scuole, Comune, ospedali, stazione. La velocità è ingiustificatamente elevata”.