Fumetti, cosplay ed elettronica fanno il pienone a Malpensafiere

Grande successo di pubblico, e generale soddisfazione fra gli espositori partecipanti, per la dodicesima edizione di Milano Comics&Games e Expo Elettronica, che si è svolta nello scorso weekend a Malpensa Fiere a Busto Arsizio.

La prevendita online ha registrato il tutto esaurito prima dell’inizio dell’evento e il contingentamento legato alle misure anti Covid-19 ha costretto a limitare affluenza creando, in alcuni momenti, file in attesa a causa del doppio controllo di Green Pass e del titolo d’ingresso in sicurezza. Ma, a parte qualche lamentela, i padiglioni e le grandi aree aperte hanno accolto un pubblico entusiasta di partecipare nuovamente ad un evento live e dare sfogo alle proprie passioni.

Tantissimi appassionati di Pop Culture, provenienti da tutta la Lombardia e non solo, hanno seguito il serrato programma del palco esterno, che ha ospitato talk con doppiatori, youtuber, twitcher intervallati ad esibizioni di cosplayer e Idol Kpop emergenti italiani.

Grande successo anche per i meet&greet con l’acclamatissima Yuriko Tiger e i firmacopie di Anna Lazzarini, Davide Barzi e Oskar Sergio autori per la Sergio Bonelli Editore e la Cut-Up.

La gara di Cosplay

La vincitrice della Gara Cosplay di Milano Comics 2021 è Chiara Gucciardi, in arte Batsy girl cosplay che, con l’interpretazione di Rey, protagonista della trilogia sequel di Star Wars, si è aggiudicata il super premio del valore di 400 euro messo in palio dall’Istituto di moda Norlem di Saronno e la prestigiosa litografia in esclusiva realizzata da Anna Lazzarini in limited edition.

Milano Comis & Games e Expo Elettronica sono stati il banco di prova, superata a pieni voti, per la ripartenza delle manifestazioni aperte al pubblico a Malpensa Fiere e in generale per il settore dell’event entertainment.