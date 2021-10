Galimberti si affida ai militanti, Bianchi ai sindaci nell’ultimo sabato di campagna elettorale

Conto alla rovescia per il ballottaggio che sceglierà il prossimo sindaco di Varese. E così, nell’ultimo sabato di campagna elettorale, i contendenti hanno seguito due strategie differenti.

Davide Galimberti ha scelto la piazza. 250 volontari hanno allestito banchetti e gazebo in 20 piazze rionali di Varese. “Una grande mobilitazione -spiegano- per raccontare i progetti realizzati e quelli in corso, ma soprattutto per raccogliere osservazioni, spunti ed esigenze dei cittadini, che confluiranno nel Patto per il mio Quartiere, il bilancio partecipativo che individua le priorità da realizzare per ciascun rione”.

Matteo Bianchi ha invece puntato sui sindaci alleati. Il candidato del centrodestra ha così chiamato a Varese i primi cittadini di diverse città -tra cui Busto Arsizio e Gallarate- per sottolineare come “i sindaci del centrodestra sono una squadra e Matteo Bianchi deve farne parte per il bene di Varese”.

Oltre ai due contendenti per il ruolo di Sindaco di Varese in campo è sceso anche Daniele Zanzi e la sua Varese 2.0. Un appuntamento organizzato per chiarire, dopo le polemiche dei giorni scorsi, la loro posizione «che ha provocato un linciaggio sui social inaccettabile».