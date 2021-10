Il Tennis club Gallarate vuole creare la scuola di tennis in carrozzina

«Stiamo cercando sponsor e giocatori per iniziare una vera scuola di tennis in carrozzina». È la nuova sfida del Tennis club Gallarate e della sua instancabile vicepresidente Luisa Parasacchi, curatrice degli eventi di wheelchair tennis.

Sabato 23 e domenica 24 ottobre al Tennis Club Gallarate è andata in scena una tappa del circuito Lab 3.11 di tennis in carrozzina.

È un secondo evento di wheelchair tennis, che si aggiunge al consolidato e apprezzato torneo di livello nazionale che si tiene sui campi del circolo di Largo Prinetti Castelletti a Gallarate.

Il torneo di sabato 23 e domenica 24 ottobre ha visto una formula particolare: dodici giocatori iscritti sono stati divisi in tre gironi di singolo e doppio e ognuno di essi ha potuto quindi giocare sei partite, a differenza che nel torneo principale dell’anno, in cui la modalità è a eliminazione diretta.

Grande è stata la sportività durante tutta la manifestazione e altissimo il livello che hanno saputo esprimere in campo i giocatori. Le classifiche hanno premiato Cianfoni, Ferrecchi e Saja, che hanno avuto la meglio rispettivamente su Carlucci, Moja, Colombo.

Sempre impeccabile l’organizzazione del TC Gallarate ormai diventato punto di riferimento in Lombardia per il tennis Wheelchair.

E ora si lavora anche per un salto di qualità: «Il nostro club piace, per come organizziamo il tennis in carrozzina. Ci chiedono, gli stessi giocatori, perché non abbiamo una scuola» spiega ancora Parasacchi. L’idea è di costituire qui un polo di riferimento, appunto anche con il sostegno di sponsor per questa disciplina che ha anche un forte valore sociale.