Gavirate festeggia nonni e nipoti con un giro in trenino

Un trenino speciale carico di bambini e nonni ha attraversato oggi più e più volte le vie cittadine tra la sorpresa e l’allegria delle molte persone che, nella giornata del mercato, popolano numerose Gavirate e che, alla vista di queste comitive che si susseguivano, non hanno fatto mancare grandi saluti ed immensi sorrisi.

E’ così che l’Amministrazione Comunale di Gavirate ha voluto festeggiare la ricorrenza della festa dei Nonni, regalando a loro ed ai loro nipotini un momento speciale da condividere alla scoperta di luoghi, monumenti ed opere d’arte che, facendo parte della quotidianità, spesso non si riesce a “vedere” ed apprezzare nella loro bellezza riconoscendone il giusto valore.

La giornata ha preso avvio con le corse riservate bambini della Scuola Comunale dell’Infanzia che, accompagnati oltre che dai nonni anche dalle loro maestre, hanno viaggiato alla scoperta della Chiesa di San Carlo ad Armino, per inoltrarsi poi nello storico rione di Fignano ammirandone i murales che, nel tempo hanno creato una vera e propria galleria d’arte a cielo aperto. Da qui il viaggio è continuato fino ad ammirare il grande murales dell’artista gaviratese Ravo Mattoni che abbellisce una delle facciate della scuola primaria di Gavirate creando l’impressione di essere davanti alla scena di una bellissima opera teatrale. La tappa davanti al Comune di Gavirate invece è stata l’occasione per vivere l’emozione del saluto da parte del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale che hanno scelto questo evento particolare per porgere anche il saluto ed il proprio ringraziamento alla maestra Cinzia De Filippi che, dopo anni al servizio di tante generazioni di bambini gaviratesi e delle loro famiglie, ha concluso proprio nella giornata di oggi il suo percorso lavorativo.

Lacrime, abbracci, tante emozioni e…. di nuovo in carrozza… alla volta del Chiostro di Voltorre dove bambini e nonni sono stati accompagnati alla visita guidata di uno dei monumenti più belli e significativi per i gaviratesi e non solo.

I viaggi sono proseguiti anche nel pomeriggio e sono stati riservati ai bambini della ludoteca comunale i quali, nella piazza del Comune, hanno proposto ai propri nonni alcune piacevoli ed toccanti sorprese: la recita di poesie con l’accompagnamento musicale nonché canti e balli per trasmettere a queste figure così importanti nella vita dei bambini tutta la gioia e la felicità di godere insieme di un momento speciale.

In questo prezioso viaggio, bambini e nonni sono stati accompagnati da “guide” particolari: i giovani studenti dell’ISIS “Stein” che hanno partecipato al progetto “Gavirate, arte, storia e letteratura” fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale nella figura del Sindaco Silvana Alberio e progettato dal funzionario responsabile del settore finanziario, rag. Maria Carla Scarfò, a cui afferisce la gestione dei Servizi Scolastici e realizzato con la supervisione di un gaviratese doc, lo storico dell’arte, dott. Paolo Cova, tra l’altro uno dei primissimi alunni della maestra Cinzia, che ha formato questi giovani affinché potessero diventare delle “guide” speciali in un percorso intergenerazionale alla scoperta dell’arte dove costituissero l’anello di congiunzione naturale tra i bambini della Scuola Comunale dell’Infanzia e le persone non più giovani.