A Germignaga arriva “InnovaMusic Contest”: aperte le iscrizioni per artisti emergenti

Aperte le iscrizioni per questo nuovo contest musicale, lanciato dall’associazione “InnovaContest” di Germignaga, che ha l’obiettivo di scovare artisti emergenti (gruppi o solisti), dei laghi, del varesotto e non solo. Diverse le richieste già pervenute da Napoli, Bologna, Milano, Genova, Avellino. Un concorso musicale rivolto in particolare ai giovani ma aperto a persone di qualunque età, che ha lo scopo di mettere in luce nuovi talenti.

Il prossimo 18 dicembre il contest culminerà in una giornata di audizioni dal vivo presso l’Auditorium di Maccagno con Pino e Veddasca, dove sarà possibile presentarsi con brani inediti o cover. Madrina e presidente di giuria Grazia Di Michele, volto noto di Amici.

«L’obiettivo della nostra associazione – commenta il presidente Alessandro D’Agostino – è quello di provare a far spiccare il volo alle nuove leve emergenti della nostra zona. Vogliamo valorizzare appieno, insieme al segretario dell’associazione Andrea Martina, giovani cantanti e gruppi, avvalendoci di professionisti e di artisti conosciuti a livello nazionale. Alcuni di questi, poi, lavoreranno a stretto contatto con i nostri ragazzi, per vere e proprie full immersion musicali».

«Al vincitore o la vincitrice del concorso sarà garantita la promozione del singolo su oltre seicento radio e 150 televisioni», concludono i rappresentanti dell’associazione.

Per iscriversi: mandare una mail con una demo e il curriculum vitae all’indirizzo associazioneinnovamusic@gmail.com.

Per ulteriori informazioni: +39 351 0137159.