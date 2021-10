Gianni Rodari 100+1 in biblioteca a Gavirate tra scintille, utopia, foto e poesie

Per festeggiare i 100+1 anni dalla nascita di Gianni Rodari, la Biblioteca comunale di Gavirate propone una particolare mostra fotografica che sarà inaugurata dall’incontro con Alice Bigli, grande appassionata di Rodari e autrice del libro La scintilla dell’Utopia – Rileggere Gianni Rodari con i bambini” (edizioni San Paolo).

L’incontro, introdotto dall’ex preside Renata Ballerio, sarà ospitato dalla sala consiliare (in via De Ambrosis 11) nella serata di sabato 23 ottobre alle ore 18.30.

LA SCINTILLA DELL’UTOPIA

«Più che rivolti ai bambini, i libri di Rodari sono per la famiglia. Nel senso che le sue poesie o i suoi racconti non sono pensati per un bambino che legge da solo. Sono testi che pongono le basi per un dialogo tra il bambino e l’adulto, genitore o insegnante che sia. Un adulto quindi che siede accanto al bambino mentre legge, pronto a ragionare insieme a lui sui grandi temi posti da Rodari – aveva raccontato Alice Bigli a VaresenNews quest’estate a proposito del suo libro – I libri di Rodari propongono ai bambini grandi temi, come la povertà o la disuguaglianza in grado di accendere quella scintilla da cui nascono domande importanti che i piccoli pongono agli adulti per cercare di capire meglio la realtà e immaginare come migliorarla».

Si perché la fantasia di Rodari non è una fantasia fine a se stessa, e Bigli pone l’accento su questo aspetto troppo spesso trascurato anche da chi si ispira o ripropone Rodari, la cui opera di fantasia «disegna un’Utopia, cioè modifica la realtà con l’obiettivo di crearne un’altra, più giusta, una utopia, cui tendere per un mondo migliore»

SULLE TRACCE DI RODARI

Contestualmente all’incontro con Alice Bigli, la Biblioteca comunale di Gavirate inaugura proprio sabato 23 ottobre la mostra fotografica “Sulle tracce di Rodari”.

L’esposizione è curata da Massimiliano Tappari (foto) e Chiara Carminati (poesie), due artisti vincitori del prestigioso Premio Andersen 2021 (con Occhio Ladro, miglior libro fatto ad arte), che insieme rileggono luoghi e paesaggi del Varesotto che hanno accompagnato Rodari negli anni della sua gioventù.

La mostra, commissionata dal Sistema Bibliotecario dei Laghi in occasione del centenario rodariano, sarà visitabile negli orari di apertura della Biblioteca fino al 6 novembre.

Per maggiori informazioni e prenotazioni 0332 748278 oppure bibliotecagavirate@gmail.com.