Una giornata di festa a sostegno della Protezione civile di Luino

Sabato 9 ottobre la Protezione civile di Luino, con il patrocinio della Parrocchia di Creva, organizza una giornata di festa con presentazione delle proprie attività, esposizione di automezzi e di attrezzatture utilizzate nei servizi.

In aggiunta verranno effettuate prove pratiche dai volontari di Protezione civile.

L’evento si terrà presso la Parrocchia di Creva e già dalle 15:00, con panino e salamella e patatine fritte, un aperitivo alle 18:00, una ricca cena alle 19:30 e una tombolata vi attendono per concludere in “bellezza”.

L’intero incasso della giornata verrà devoluto alla Protezione civile per la manutenzione dei mezzi e l’acquisto di materiale. La partecipazione richiede il green pass. Per ulteriori informazioni o per prenotare: 333 3543834 (solo whatsapp)/ 375 6515511