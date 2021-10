Giornata mondiale della Salute Mentale: due appuntamenti al CPS di Saronno

Ogni anno, il 10 ottobre, si celebra la Giornata Mondiale della Salute Mentale, conosciuta a livello internazionale come World Mental Health Day ed ha come obiettivo quello di sensibilizzare sul tema e difendere le persone affette dai disturbi mentali dallo stigma sociale.

Ogni anno viene portato all’attenzione un aspetto diverso relativo alla Salute Mentale. Per il 2021 è stato scelto:

“Salute Mentale in un mondo ineguale” perché persiste una disparità di trattamento e di qualità dell’assistenza fornita tra chi soffre di malattie mentali e chi di altre patologie.



Molti sono i fattori che determinano queste differenze: situazioni economiche, sociali e culturali, problematiche acuite nell’ultimo anno a causa della pandemia e della maggiore difficoltà di accesso alle cure. A tutto questo si aggiungono lo stigma e il pregiudizio che condizionano la qualità della vita delle persone che vivono con disturbi mentali e dei loro cari.

Fondazione Onda per celebrare la giornata coinvolge gli ospedali con i Bollini Rosa e i presidi dedicati alla salute mentale per offrire servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi alla popolazione

Due gli eventi organizzativi dal Asst Valle Olona: venerdì 8 ottobre al CPS di Saronno di via Bellavita 7 dalle 10 alle 16 viene e allestito un punto di informazione per la Salute Mentale con distribuzione di materiale informativo in merito alle attività svolte dall’Unita operativa in favore delle persone che soffrono di disagio psichico e dei loro famigliari mentre dalle 12 alle 14 si tiene un incontro in presenza di Danzaterapia