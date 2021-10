Giunta fatta a Cremenaga «ora tutti al lavoro, faremo grandi cose»

«L’avversario qui era il quorum perché non c’era nessun’altra ista, ma con la campagna elettorale che abbiamo fatto, casa per casa alla fine il risultato è arrivato. Per questo, per primi, voglio ringraziare i miei concittadini che hanno creduto nella nostra proposta e sono andati a votare».

È un Domenico Rigazzi soddisfatto a una settimana dall’apertura delle urne e della sua riconferma, che a tutto campo inaugura il mandato 2021, parito con la definizione dei ruoli.

La giunta a una settimana dal voto è fatta. Vice sindaco è stato nominato Alberto Grandi, assessore esterno è Maria Sole De Medio.

Il sindaco ha voluto riservare ringraziamenti anche agli amministratori della legislatura appena conclusasi: «Ringrazio i dipendenti comunali e i consiglieri uscenti e in particolare il vice sindaco che è stato fondamentale per la crescita del Comune: tutti gli amministratori lo devono ringraziare per il sostegno dato», ha spiegato Rigazzi aggiungendo che «in questa nuova amministrazione abbiamo da lavorare parecchio ma la squadra riuscirà a fare buone cose. Sono molto soddisfatto del risultato».