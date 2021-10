Gli esperti del Rotary supportano gli studenti dell’Isis Valceresio e le loro start up

Continua con progetti sempre più interessanti la collaborazione tra l’Isis Valceresio di Bisuschio e il Rotary club Varese Ceresio.

Ieri mattina due soci del Rotary, Enzo Cavicchioli ed Enzo Bocca, hanno incontrato un gruppo di studenti delle classi quinte, nell’ambito di un progetto dedicato alla nascita di nuove start up. «I ragazzi hanno progettato a tavolino queste nuove idee – spiega il professor Stefano Gemma – Il Rotary con esperti e professionisti presenti tra gli associati si occuperà di valutare se queste nuove idee sono già sul mercato e se hanno le gambe per camminare».

Per gli studenti sarà un percorso formativo importante, l’occasione per approfondire e sperimentare alcuni aspetti oltre la formazione in aula. Ad esempio impareranno a creare un vero business plan, a valutare gli aspetti economici delle loro idee a fare una simulazione d’impresa con il supporto delle varie figure professionali che ruotano attorno al Rotary.

Da questa analisi potrebbe emergere una start up davvero innovativa e in tal caso il Rotary potrebbe valutare se investire su questa idea.

All’incontro con i ragazzi erano presenti anche la nuova dirigente scolastica Carmen Sferlazza e i docenti Elio Fanciullo e Cristina Paris che stanno coordinando il progetto.

Nel corso dell’incontro i soci del Rotary hanno anche annunciato di aver messo a disposizione dell’Istituto un contributo di 2.500 euro, da destinare all’acquisto di libri e materiali scolastici a supporto degli alunni provenienti dalle famiglie meno abbienti. La professoressa Ilaria Antonini si occuperà della valutazione dei singoli casi e dell’acquisto dei materiali.