Gli ultimi giorni dell’hub vaccinale della Schiranna, i cinghiali “a scuola” e il viaggio di Silvio nel podcast del 6 ottobre

Le principali notizie di mercoledì 6 ottobre

Ultimi giorni di campagna vaccinale all’hub della Schiranna a Varese. Aperto lo scorso 3 aprile, terminerà il suo compiuto il prossimo 17 ottobre. Dopo il centro massivo di Malpensafiere, che dal primo ottobre ha ridotto linee e i giorni di operatività, finisce l’impegno anche di quello sul lago di Varese che esaurisce il suo compito. Così dopo sei mesi e mezzo, il centro allestito dall’Esercito italiano con tre tensostrutture e gestito dalla Protezione civile verrà ( salvo novità dell’ultimo minuto) smantellato. La campagna continuerà con gli over80 e gli immunocompromessi con diverse modalità.

Il passaparola: il sistema più antico per cercare e trovare lavoro, nella sua versione 4.0. È questo in estrema sintesi Jonny Job, la nuova app annunciata oggi da Openjobmetis e che punta a rivoluzionare il mondo del recruiting attraverso una digitalizzazione del passaparola tra amici e conoscenti. Come spiega Rosario Rasizza, Amministratore delegato di Openjobmetis. Scaricando gratuitamente l’app, infatti, tutti possono vedere le offerte di lavoro – filtrabili per area geografica e tipologia – che ogni giorno Openjobmetis propone e farsi da tramite per un parente, un conoscente, un amico alla ricerca di un posto di lavoro

Il Comune di Vedano Olona informa che ,mercoledì 6 ottobre, dalle 16.30 la Provincia di Varese ripristinerà, anche se in modalità provvisoria il doppio senso di marcia di circolazione della SP60 meglio conosciuta come strada del Marone. La strada era stata chiusa nella mattinata di mercoledì 29 settembre dopo la caduta di sassi, terra e rami dal muraglione che sovrasta la curva, subito dopo la rotatoria in direzione di Vedano Olona.

Anche Luvinate in queste settimane continua ad essere particolarmente interessata dal problema dei cinghiali che ormai, oltre a coinvolgere le case alte del paese, sono arrivati in centro, e addirittura nel nel giardino della Scuola. Diverse le segnalazioni e le richieste di intervento arrivate in Comune. Il sindaco, già la scorsa settimana due volte e, di nuovo, questa mattina, ha scritto al Prefetto e alla Provincia” La questione non è ormai di contenimento o selezione, ma di sicurezza e incolumità, ha detto il neo riconfermato Alessandro Boriani

Dopo due mandati consecutivi che hanno visto Silvio Aimetti alla guida di Comerio, era giunto il momento degli addii. Con la tornata elettorale del 3 e 4 ottobre l’ex primo cittadino chiudeva un capitolo importante della sua vita. E con lui i suoi fidati compagni di viaggio “amministrativo”, l’assessore al bilancio (ed ex vice- sindaco) Gianluca Fidanza e quello ai lavori pubblici, edilizia privata e ambiente Fabio Giffoni.Terminata questa avventura, hanno deciso di intraprenderne un’altra: la Via Francigena Toscana, con una capatina a Roma. Cinque giorni di marcia per arrivare a Radicofani, lungo le tappe 30/35 della Via Francigena in Italia. “era mesi che stavamo pensando di intraprendere un viaggio insieme – ha detto Aimetti- , un momento tutto nostro che ci desse il tempo di chiacchierare senza la frenesia della quotidianità lavorativa e amministrativa”

