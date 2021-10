Gran Fondo, Bernocchi e Tre Valli Varesine: il programma di quattro giorni a tutto ciclismo

Tra sabato 2 e martedì 5 ottobre, il Varesotto e l’Altomilanese saranno teatro di una serie di manifestazioni ciclistiche di grande rilevanza, sia sportiva sia popolare. Il clou è la 100a edizione della Tre Valli Varesine maschile che concluderà il ricco programma di eventi: ecco il calendario completo con tutte le informazioni su corse e pedalate. Ricordiamo che sarà necessario fare attenzione alle strade chiuse per le quali vi rimandiamo a QUESTO articolo. Per seguire tutto ciò che è ciclismo in questi giorni inoltre, segnaliamo la diretta liveblog (con notizie, fotografie e curiosità) che VareseNews dedica al mondo del pedale: la trovate CLICCANDO QUI.

Durante tutta la manifestazione sarà attivo il “Race Village” allestito ai Giardini Estensi. Qui ci saranno gli stand degli sponsor, i punti per la iscrizione alle Gran Fondo (e per il ritiro dei pacchi gara) e qui avverranno le premiazioni della gara amatoriale.

SABATO 2 OTTOBRE

Si disputa: Gran Fondo Tre Valli a cronometro (amatoriale) dalle 14 alle 18.

La gara (circa 120 iscritti al venerdì) prende il via dal piazzale antistante all’ippodromo. Il percorso prevede che i corridori raggiungano Valganna e ritornino dalla stessa strada. La corsa misura 22 chilometri; al termine premiazioni al Race Village.

DOMENICA 3 OTTOBRE

Si disputa: Gran Fondo Tre Valli (amatoriale) in linea con partenza dalle 9 da via Sacco; gli arrivi inizieranno intorno a mezzogiorno e proseguiranno all’incirca sino alle ore 16. Sono previsti circa 1.900 amatori provenienti da tutta Italia con diverse presenze dall’estero; per primo partirà un gruppo di imprenditori e sportivi ospiti della “Binda”. A seguire lo start con il sistema delle “griglie” con gli atleti suddivisi in categorie. Al termine, premiazioni al Race Village dei Giardini Estensi.

La corsa è valida come qualificazione al Mondiale di Gran Fondo UCI del 2022: quella di Varese è l’unica prova italiana ad avere questo importante rango internazionale. Il via sarà dato dal ministro allo sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti.

Due i percorsi: la Gran Fondo da 112,5 chilometri e Medio Fondo da 82 chilometri.

La Gran Fondo transita da Varese, Induno Olona, Valganna, Cuasso al Monte, Porto Ceresio, Brusimpiano, Marchirolo, Cugliate Fabiasco, Bosco Valtravaglia, Luino, Germignaga, Brezzo di Bedero, Porto Valtravaglia, Castelveccana, Porto Valtravaglia, Brezzo di Bedero, Brissago Valtravaglia, Mesenzana, Ferrera, Rancio Valcuvia, Brinzio, Castello Cabiaglio, Orino, Azzio, Gemonio, Caravate, Sangiano, Cardana di Besozzo, Monvalle, Bogno, Besozzo, Olginasio, Gavirate, Varese.

La Medio Fondo transita da Varese, Induno Olona, Valganna, Cuasso al Monte, Porto Ceresio, Brusimpiano, Marchirolo, Cugliate Fabiasco, Bosco Valtravaglia, Ferrera, Rancio Valcuvia, Brinzio, Castello Cabiaglio, Orino, Azzio, Gemonio, Caravate, Sangiano, Cardana di Besozzo, Monvalle, Bogno, Besozzo, Olginasio, Gavirate, Varese.

LUNEDI’ 4 OTTOBRE

È stata rinviata l’inaugurazione della Eolo Campo dei Fiori Climb, il percorso in salita disegnato tra Masnago e il Belvedere del Campo dei Fiori che sarà indicato con totem, cartelli e con una linea azzurra tracciata sull’asfalto. L’evento sarà effettuato in un secondo momento.

Si corre però la 102a Coppa Bernocchi con partenza e arrivo a Legnano. La gara, come la Tre Valli, fa parte del “Trittico Lombardo”, è corsa dai professionisti ed è organizzata dalla U.S. Legnanese. La partenza è fissata alle 12 in via XX Settembre e i corridori toccheranno San Giorgio su Legnano, Canegrate, Parabiago, Nerviano, San Vittore, Cerro Maggiore, Legnano, Villa Cortese, Busto Garolfo, Dairago, Busto Arsizio, Castellanza, Olgiate Olona, Solbiate Olona, Fagnano Olona, Cairate, Lonate Ceppino, Gornate. Qui si scalerà per sei volte il “Piccolo Stelvio” tra Castiglione e Morazzone. E poi il ritorno da Torba, Lonate Ceppino, Cairate, Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate, Castellanza e Legnano. Arrivo in viale Toselli dopo tre giri del circuito cittadino.

MARTEDI’ 5 OTTOBRE

Si disputano: al mattino la 1a edizione della Tre Valli Varesine Women e-Work, al pomeriggio la 100a Tre Valli Varesine maschile per i professionisti. Entrambe partono da Casa Eolo a Busto Arsizio, con il Km0 nei pressi del municipio: alle 9,30 prende il via la gara donne Elite, alle 12 circa (dipenderà dalle esigenze tv) quella maschile. Entrambe le corse prevedono un circuito cittadino a Busto, un tratto in linea (Solbiate Olona, Fagnano Olona, Cairate, Castelseprio, Carnago, Caronno Varesino, Morazzone, Gazzada Schianno, Buguggiate e Varese.

Le donne affronteranno il circuito cittadino per 4 volte (con il “Montello” accorciato), gli uomini per 8 giri ai quali se ne aggiungeranno due sul “giro lungo” con la salita tra Calcinate, Morosolo e Casciago. Il tracciato di Varese-Città parte da via Sacco per poi attraversare via Veratti, viale Aguggiari, il Montello con discesa alla Brunella (da via Marzorati), via Sanvito, la discesa di Valle Luna e la risalita da Bobbiate-Casbeno con il ritorno in via Sacco da via XXV Aprile. Al termine delle corse, le premiazioni sul palco nei pressi di Palazzo Estense.

La Rai trasmetterà in diretta la corsa sia su RaiSport (tra le 15,30 e le 17,15) sia su Rai2 tra le 16,15 e le 17,15. Al via ben 15 squadre (su 19) del World Tour e una sfilza di grandi nomi come Roglic, Ganna, forse Nibali, Geohegan Hart, Nizzolo, Uran e i varesotti Covi, Chirico, Ravasi e Puppio.