Grande Italia alla Parigi Roubaix: vittoria epica di Sonny Colbrelli

Vittoria epica di Sonny Colbrelli, forte corridore bresciano, nell’inconsueta edizione autunnale della Parigi-Roubaix, una delle cinque “classiche monumento” del ciclismo mondiale. Gara di solito disputata in primavera ma che quest’anno è stata spostata a causa delle problematiche legate alla pandemia.

Colbrelli, 31 anni, era all’esordio nella gara francese resa ancora più dura dalla pioggia che non cadeva sulla corsa dall’ormai lontano 2002 e che ha infangato le strade, specie quelle caratterizzate dai famosi tratti di pavé. Grazie a un’ottima tattica, il corridore della Bahrein-Victorious è arrivato nel velodromo di Roubaix insieme solo al belga Florian Vermeersch (Lotto-Soudal) e a uno dei grandi favoriti, l’olandese Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix) e li ha battuti di strettissima misura sul traguardo.

Quarto un altro azzurro, il trentino Gianni Moscon (Ineos-Grenadier), sfortunatissimo: quando era in testa da solo, con un buon vantaggio, ha prima sofferto una foratura e poi è scivolato a terra perdendo quasi tutto il margine sugli avversari.

L’Italia non centrava la Roubaix dal 1999 quando vinse il toscano Andrea Tafi: era l’unica “classica monumento” che nessun azzurro aveva vinto nel nuovo millennio, una lacuna colmata da Colbrelli che è anche campione d’Italia e d’Europa in carica. Per questo ha gareggiato con la maglia bianca cerchiata di blu-azzurro, simbolo del campione continentale.

Sabato prossimo con partenza da Como e arrivo a Bergamo si disputa l’ultima classica-monumento della stagione, il Giro di Lombardia (oggi detto “Il Lombardia”).