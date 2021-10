Grazia Di Michele e Fanya Di Croce a Germignaga per “InnovaMusic Contest”

Come già raccontato qui, una grande opportunità sta bussando alla porta dei giovani della zona e non solo. “InnovaMusic Contest”, promosso dall’associazione di Germignaga “InnovaContest” è aperto a tutti, ma vuole essere sopratutto un’occasione per dare spazio ai giovani del territorio e scovare artisti emergenti (gruppi o solisti) dei laghi e del varesotto.

Ed è proprio con questo intento, insieme alla grande passione che le contraddistingue, che due grandi figure del panorama musicale, come Grazia Di Michele, volto noto di Amici, e la cantante Fanya Di Croce, si sono avvicinate a questo progetto musicale.

Il contest culminerà il 18 dicembre in una giornata di audizioni dal vivo presso l’Auditorium di Maccagno con Pino e Veddasca, dove sarà possibile presentarsi con brani inediti o cover. Al vincitore o la vincitrice del concorso sarà garantita la promozione del singolo su oltre seicento radio e 150 televisioni.

Durante la manifestazione verrà inoltre assegnato il premio “Promuovi La Tua Musica”, che permetterà ad un giovane artista di calcare il palco in una tappa del tour. A consegnarlo sarà proprio la cantante Fanya Di Croce.

Il tour Promuovi La Tua Musica, dedicato alla musica indipendente emergente, è una realtà nazionale attiva da 4 anni con oltre 1500 artisti registrati.

«Sono felice di prendere parte a questa grande giornata dedicata interamente alla musica e di poter consegnare il premio Promuovi la tua musica ad un giovane artistica che sceglierò insieme alla commissione artista che presiederà. È inoltre la prima volta che questo premio tocca il varesotto, sarà una grande opportunità per tutti – racconta Fanya – La musica emergente, ma non solo , ha bisogno di spazio, di essere ascoltata con attenzione. Non è importante la luce del riflettore ma quella debole della fiammella, ponendo così l’accento sull’importanza di non bruciare le tappe, rischiando così di bruciare anche i propri sogni, ma crescere artisticamente attraverso i live perché ogni singolo passo è importante e ci insegna qualcosa. Innanzitutto, è fondamentale il contatto col pubblico, creare quel ponte invisibile e non per ultimo restare sempre se stessi», conclude.

Per iscriversi: mandare una mail con una demo e il curriculum vitae all’indirizzo associazioneinnovamusic@gmail.com.

Per ulteriori informazioni: +39 351 0137159.